До шести месяцев без проблем: где хранить лук после сбора урожая

Лук может пролежать почти до весны, но только при условии, что его не бросили в первый попавшийся пакет и не оставили во влажном углу. Этот овощ хорошо хранится, однако быстро портится, если ему не хватает сухости, прохлады и воздуха.

Самая распространенная ошибка – хранить запасы в полиэтиленовых пакетах или в слишком влажном подвале, пишет Pysznosci. В таких условиях лук начинает размягчаться, прорастать или гнить. Чтобы этого не произошло, важно правильно подготовить лук после сбора или покупки большой партии.

При правильном хранении лук может оставаться твердым до шести месяцев. Для этого ему нужно сухое, прохладное и хорошо проветриваемое место, а также тара, в которой воздух свободно циркулирует.

Как подготовить лук к длительному хранению?

Если лук планируете хранить долго, сначала его нужно хорошо просушить. С луковиц следует аккуратно удалить остатки земли, а затем разложить их в сухом и проветриваемом месте на 2 – 3 недели.

За это время наружные чешуи должны подсохнуть, а корни – стать ломкими. Только после этого лук можно готовить к хранению. Корни обрезают примерно до 1 сантиметра, не повреждая саму луковицу.

Где хранить лук / Фото Unsplash

Этот этап может показаться лишним, но именно он помогает снизить риск гниения. Недосушенный лук хранится значительно хуже, особенно если его сразу сложить в ящик или корзину.

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Где лучше всего хранить лук?

Для хранения лучше всего подходит прохладное место с температурой примерно от 0 до 5 градусов. Это может быть кладовая, сухой подвал или чердак, если там нет избыточной влажности и резких перепадов температуры. Подвал не всегда является идеальным вариантом. Если там сыро, лук быстро потеряет твердость и может начать портиться. Так же не стоит хранить его в холодильнике, если луковицы целые.

Холодильник подходит только для уже нарезанного или измельченного лука. Для хранения лучше выбирать деревянный ящик, корзину или картонную коробку с отверстиями. Полиэтиленовые пакеты не подходят, так как в них скапливается влага, а без вентиляции лук быстрее портится.

Еще один способ защитить лук от лишней влаги – хранить его в сухом песке. Для этого луковицы складывают в контейнер и пересыпают песком. Такой метод помогает поддерживать более стабильные условия и сохранить овощи до весны.