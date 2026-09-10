Найчастіша помилка – тримати запаси у поліетиленових пакетах або в надто вологому підвалі, пише Pysznosci. У таких умовах цибуля починає м’якшати, проростати або гнити. Щоб цього не сталося, важливо правильно підготувати її після збору чи купівлі великої партії.

За правильного зберігання цибуля може залишатися твердою до шести місяців. Для цього їй потрібне сухе, прохолодне й добре провітрюване місце, а також тара, у якій повітря вільно циркулює.

Як підготувати цибулю до тривалого зберігання?

Якщо цибулю плануєте зберігати довго, спершу її потрібно добре просушити. З цибулин варто обережно прибрати залишки землі, а потім розкласти їх у сухому й провітрюваному місці на 2 – 3 тижні.

За цей час зовнішні луски мають підсохнути, а коріння – стати крихким. Лише після цього цибулю можна готувати до зберігання. Коріння обрізають приблизно до 1 сантиметра, не пошкоджуючи саму цибулину.

Де тримати цибулю / Фото Unsplash

Цей етап може здаватися зайвим, але саме він допомагає зменшити ризик гниття. Недосушена цибуля значно гірше лежить, особливо якщо її одразу скласти в ящик або кошик.

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Де найкраще зберігати цибулю?

Для запасів найкраще підходить прохолодне місце з температурою приблизно від 0 до 5 градусів. Це може бути комора, сухий підвал або горище, якщо там немає надмірної вологи й різких перепадів температури. Підвал не завжди є ідеальним варіантом. Якщо там сиро, цибуля швидко втратить твердість і може почати псуватися. Так само не варто тримати її в холодильнику, якщо цибулини цілі.

Холодильник підходить лише для вже нарізаної або подрібненої цибулі. Для зберігання краще обирати дерев’яний ящик, кошик або картонну коробку з отворами. Поліетиленові пакети не підходять, бо в них накопичується волога, а без вентиляції цибуля швидше псується.

Ще один спосіб захистити цибулю від зайвої вологи – зберігати її в сухому піску. Для цього цибулини складають у контейнер і пересипають піском. Такий метод допомагає підтримувати стабільніші умови й зберегти овочі до весни.