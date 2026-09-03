Муравьи и мыши на первых этажах больше не появятся: узнайте хитроумный лайфхак

На первых этажах риск появления мышей выше, так как они могут проникать в квартиру из подвалов, через вентиляцию, щели возле труб, коммуникации и т. п. Муравьи тоже часто досаждают жильцам, однако есть способы, которые действительно помогают от них избавиться.

Особенно заметно появление мышей в зимнее время, когда они ищут пищу и укрытие, а вот муравьи активны с осени, поэтому советуем узнать простой способ избавления от насекомых, пишет House Digest.

Как избавиться от муравьев?

Оказывается, способ избавления от муравьев в квартире очень прост. Он заключается в том, чтобы протирать их следы мыльной водой, которая вымывает феромоны, которые муравьи используют для ориентации в пространстве.

После этого нужно убрать все источники, которые их привлекают. Это продукты питания или пролитые сладкие жидкости. Поддержание чистоты в доме снизит вероятность повторного появления насекомых.

Если же метод с мыльной водой не поможет, тогда нужно применять приманки. Рабочие муравьи занесут ее в гнездо, чтобы накормить всех остальных муравьев, в том числе королеву.



Муравьи часто появляются в доме / Фото Pexels

Как избавиться от мышей?

Грызуны способны не только повредить квартиру, но и заразить различными болезнями, поэтому при малейшем их появлении стоит приступать к решению проблемы.

Использование мышеловки – эффективный способ, но не совсем гуманный, поэтому советуем обратить внимание на более щадящие варианты.

Мыши очень не любят запах перцовой мяты. Этот аромат для них слишком сильный и резкий, поэтому раздражает их чувствительное обоняние и мешает поиску пищи.

Для защиты дома достаточно просто смочить ватные шарики в эфирном масле и разложить возле точек входа, щелей, вентиляционных отверстий и тех мест, где грызуны проявляли активность.

Кроме того, мыши не переносят запаха кайенского перца, поэтому его тоже можно рассыпать возле вероятных мест их пребывания.

В качестве профилактики специалисты советуют протирать столешницу средством на основе яблочного уксуса и воды, разбавленных в равных пропорциях. Запах уксуса также может мгновенно отпугнуть грызунов.

Также следует разложить в разных местах палочки корицы. Этот запах пряности приятен для человека, но для мышей он невыносим.