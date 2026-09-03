Особливо помітною є поява мишей в зимову пору, коли вони перебувають в пошуках їжі та укриття, а от мурахи активні від осені, тому радимо дізнатися простий спосіб виведення комах, пише House Digest.

Як вивести мурах?

Виявляється, спосіб виведення мурах з квартири дуже простий. Він полягає у протиранні їхніх слідів мильною водою, яка вимиває феромони, які мурахи використовують для орієнтування у просторі.

Після цього потрібно прибрати всі джерела, які їх приваблюють. Це продукти харчування чи розлиті солодкі рідини. Підтримка чистоти в будинку зменшить ймовірність повторної появи комах.

Якщо ж метод з мильною водою не допоможе, тоді потрібно застосовувати приманки. Робочі мурахи занесуть її до гнізда, щоб нагодувати всіх інших мурах, зокрема королеву.



Мурахи часто з'являються в будинку / Фото Pexels

Як вивести мишей?

Гризуни здатні не лише пошкодити квартиру, але й заразити різними хворобами, тому при найменшій їхній появі варто братися за вирішення проблеми.

Використання мишоловки є помічним способом, але не зовсім гуманним, тому радимо звернути увагу на більш щадні варіанти.

Миші дуже не люблять запаху перцевої м’яти. Цей аромат для них занадто сильний та різкий, тому подразнює чутливий нюх й перешкоджає у пошуку їжі.

Для захисту дому варто лише змочити ватяні кульки в ефірній олії та порозкладати біля точок входу, щілин, вентиляційних отворів і тих місць, де гризуни були активні.

Крім того, миші не переносять запаху кайєнського перцю, тому його теж можна розсипати біля ймовірних місць їхнього перебування.

Для профілактики фахівці радять протирати стільницю засобом на основі яблучного оцту та води, розвівши їх в однаковій пропорції. Запах оцту також може миттєво відлякати гризунів.

Також слід розкласти в різних місцях палички кориці. Цей запах пряності приємний для людини, але для мишей є нестерпним.