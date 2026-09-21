Как найти в лесу больше грибов: секреты, которые помогут набрать полную корзину

Можно провести в лесу полдня в поисках грибов, а можно за час набрать целую корзину. Успех тихой охоты зависит от правильно выбранного места и времени для похода.

Опытные грибники перед походом проверяют прогноз погоды за предыдущий день, а в лесу уже наблюдают за деревьями и почвой, пишет Interia Kobieta. Есть несколько советов, которые помогут тем, кто собирается в лес за грибами.

Как найти в лесу больше грибов?

Осмотрите деревья, растущие в вашей местности

Вид деревьев может подсказать, какие именно грибы следует искать в том или ином месте. Дело в том, что многие грибы тесно связаны с корнями деревьев. Например, боровик можно встретить возле берез. Лисички растут среди буков, дубов, сосен, берез. Белые грибы тоже растут рядом с любимыми деревьями или кустарниками.

Знание такой взаимосвязи поможет ускорить поиск. В лесу нужно будет лишь найти соответствующие деревья и искать грибы рядом с ними.

Обратите внимание на влажность и тип почвы

Оказывается, что тип почвы имеет значение. В еловых и сосновых лесах она более кислая, а это способствует лучшему росту многих видов грибов.

Кроме того, влажность тоже имеет значение. Если земля сухая и твердая, потому что накануне не было дождя, то не стоит надеяться на обильный урожай. А вот те места, где почва сохраняет влагу, могут дать гораздо лучший результат поисков.



Грибам для роста требуется несколько дней после дождя / Фото Pexels

Дождь – не всегда ориентир

Обычно грибники отправляются в лес после нескольких дней дождей, но и температура тоже играет важную роль. Если эти дни достаточно холодные, то рост может быть значительно медленнее. В теплые же дни тихая охота окажется гораздо более результативной.

Ищите лисички абрикосового цвета

Лисички прячутся в подстилке из листьев. Их небольшую часть шляпки можно увидеть, а остальные грибы следует найти под хвоей, мхом или листьями. Грибники советуют искать абрикосовый цвет, поскольку в подстилке может быть целая группа лисичек.

Проверьте, что собирают другие

В группах в фейсбуке или в инстаграме грибники могут публиковать свои находки, поэтому конкретный регион может подсказать, в каком лесу можно найти определенные грибы.

Со временем можно даже составить себе карту мест и записывать, какие грибы и где именно примерно растут, чтобы ускорить свои поиски.