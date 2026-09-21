Досвідчені грибники перед походом перевіряють прогноз погоди за попередній день, а в лісі вже спостерігають за деревами та ґрунтом, пише Interia Kobieta. Є кілька порад, які допоможуть тим, хто вирушатиме до лісу по гриби.

Як знайти у лісі більше грибів?

Перевірте дерева, що ростуть у вашій місцевості

Вид дерев може підказати, які саме гриби слід шукати у певному місці. Річ у тому, що чимало грибів мають тісний контакт з корінням дерев. До прикладу, боровик можна зустріти поблизу беріз. Лисички ростуть серед буків, дубів, сосен, беріз. Білі гриби теж ростуть поруч з улюбленими деревами або чагарниками.

Знання такого взаємозв’язку допоможе пришвидшити пошук. У лісі потрібно буде лише знайти відповідні дерева й шукати поруч з ними гриби.

Зверніть увагу на вологість і тип ґрунту

Виявляється, що тип ґрунту має значення. У ялинових і соснових лісах він кисліший, а це сприяє кращому росту багатьох видів грибів.

Крім того, вологість теж має значення. Якщо земля суха і тверда, бо напередодні не було дощу, то не варто покладати надії на рясний урожай. А от ті місця, де ґрунт зберігає вологу, можуть дати набагато кращий результат пошуків.



Грибам потрібно для росту кілька днів після дощу / Фото Pexels

Дощ – не завжди орієнтир

Зазвичай грибники вирушають до лісу після кількох днів дощів, але й температура теж відіграє важливу роль. Якщо ці дні досить холодні, то ріст може бути значно повільнішим. У теплі ж дні тихе полювання вийде набагато результативнішим.

Шукайте абрикосовий колір лисичок

Лисички ховаються в підстилці листя. Їхню невелику частину шапочки можна побачити, а решту грибів слід знайти під хвоєю, мохом чи листям. Грибники радять шукати абрикосовий колір, оскільки в підстилці може бути ціла група лисичок.

Перевірте, що збирають інші

У фейсбук-групах чи в інстаграмі грибники можуть публікувати свої знахідки, тому певний регіон може підказати, в якому лісі можна знайти конкретні гриби.

З часом можна навіть створити собі карту місць й записувати, які гриби та де саме приблизно ростуть, щоб пришвидшувати свої пошуки.