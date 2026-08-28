Забудьте о дорогих освежителях воздуха: бабушкины способы сохранить свежий запах в доме

В доме может приятно пахнуть даже без использования дорогих химических средств. Вместо них можно воспользоваться методами освежения, которые применяли еще наши бабушки.

Иногда в доме может ощущаться несколько специфический запах, поэтому нужно устранить причины, а уже потом приступать к улучшению аромата в воздухе, пишет Interia Kobieta.

Как избавиться от неприятного запаха в доме?

Сначала нужно проветрить квартиру, создав сквозняк. Благодаря открытым окнам во всех комнатах интенсивный неприятный запах быстро выветрится. После этого стоит вынести мусор, помыть холодильник и постирать текстиль, который также впитывает различные запахи.

Часто резкие запахи могут появляться от затхлых вещей, сигаретного дыма или после приготовления пищи, запах которой проник во все комнаты.

В конце такой уборки завершающим шагом станет приготовление ароматной воды. Нужно лишь в кастрюле вскипятить воду с несколькими дольками лимона. Через несколько минут цитрусовый аромат наполнит всю комнату. Дополнительно в воду можно бросить палочку корицы или гвоздику.



Корица способна существенно улучшить запах / Фото Pexels

Как пищевая сода устраняет различные запахи?

Пищевая сода полезна тем, что хорошо справляется с поглощением посторонних запахов. Наши бабушки когда-то всегда пользовались этим методом, просто оставляя соду на блюдцах в холодильнике, посыпали ею мусорные ведра и ковры.

Если в холодильнике чувствуется резкий запах от продуктов, положите половину пачки в дверцу, чтобы сода начала поглощать неприятные запахи.

Под воздействием солнечных лучей ковер тоже может неприятно пахнуть, поэтому нужно посыпать его сверху содой, оставить на несколько минут, а затем пропылесосить. Такая простая обработка устранит лишние запахи и освежит ткань.

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Как действуют лимон и гвоздика?

Этот способ наполнения дома ароматами передается из поколения в поколение. Нужно разрезать лимон пополам и воткнуть несколько зубчиков гвоздики в половинки. Лучше всего половинки лимонов поставить на кухне и в гостиной, чтобы наполнить комнаты свежим и пряным ароматом.

Кроме того, лимон и гвоздика отпугнут комаров, которые очень не любят этот запах, поэтому лимон с гвоздикой можно дополнительно поставить еще и на подоконнике.

Как сделать домашний освежитель?

Сделать домашний освежитель довольно просто. Для этого понадобится только дистиллированная вода, пищевая сода и ароматическое масло (цитрусовое, лавандовое или чайного дерева).

В стакан воды следует добавить чайную ложку соды и 15–20 капель масла. Затем смесь нужно перелить в бутылку с распылителем и распылить по всем комнатам.

Есть еще один хороший способ, который требует чуть больше усилий, однако аромат будет сохраняться в течение трех месяцев. Речь идет о натуральном освежителе в банке. Для приготовления понадобятся 2 чайные ложки желатина, стакан горячей воды, эфирное масло, соль и банка.

Желатин нужно растворить в воде с добавлением столовой ложки соли. Когда раствор остынет, нужно добавить 30 капель ароматического масла. По желанию можно добавить пищевой краситель. Затем следует все хорошо перемешать, перелить в банку и оставить для застывания.