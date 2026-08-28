Часом в оселі може відчуватися дещо специфічний запах, тому потрібно усунути причини, а тоді братися за покращення аромату в повітрі, пише Interia Kobieta.

Як вивести неприємний запах з дому?

Спочатку потрібно провітрити квартиру, зробивши протяг. Завдяки відчиненим вікнам у всіх кімнатах, інтенсивний неприємний запах швидко вивітриться. Після цього варто винести сміття, помити холодильник та випрати текстиль, який також поглинає різні запахи.

Часто різкі аромати можуть з’являтися від затхлих речей, сигаретного диму чи після приготування їжі, запах якої просочився у всіх кімнатах.

Наприкінці такого очищення завершальним кроком стане приготування ароматної води. Потрібно лише у каструлі закип’ятати воду з кількома скибочками лимона. За кілька хвилин цитрусовий аромат заповнить усю кімнату. Додатково у воду можна вкинути паличку кориці чи гвоздику.



Кориця здатна суттєво покращити запах / Фото Pexels

Як харчова сода виводить різні аромати?

Харчова сода корисна тим, що добре справляється з поглинанням інших запахів. Наші бабусі колись завжди користувалися цим методом, просто залишаючи соду на блюдцях у холодильнику, посипали нею сміттєві баки й килими.

Якщо у холодильнику відчувається різкий запах від продуктів, поставте половину пачки у дверцята, щоб сода почала поглинати неприємні аромати.

Під впливом сонячних променів килим теж може погано пахнути, тому потрібно посипати зверху соду, залишити на кілька хвилин, а тоді пропилососити. Така проста обробка усуне зайві запахи та освіжить тканину.

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Як працює лимон і гвоздика?

Цей спосіб наповнення ароматами дому передається з покоління в покоління. Потрібно розрізати лимон навпіл і вставити кілька зубчиків гвоздики в половинки. Найкраще половинки лимонів поставити у кухні та вітальні, щоб наповнити кімнати свіжим та пряним ароматом.

Крім того, лимон та гвоздика зможуть відлякати комарів, які дуже не люблять цього запах, тому додатково лимон з гвоздикою можна поставити ще й на підвіконні.

Як зробити домашній освіжувач?

Зробити домашній освіжувач досить просто. Для цього потрібна лише дистильована вода, харчова сода та ароматична олія (цитрусова, лавандова або чайного дерева).

До склянки води слід додати чайну ложку соди та 15 – 20 крапель олії. Далі суміш потрібно перелити у пляшку з розпилювачем й розпилити по всіх кімнатах

Є ще один хороший спосіб, який вимагає трішки більше зусиль, проте аромат буде виділятися впродовж трьох місяців. Йдеться про натуральний освіжувач у банці. Для приготування знадобляться 2 чайні ложки желатину, склянка гарячої води, ефірна олія, сіль та банка.

Желатин потрібно розчинити у воді з додаванням столової ложки солі. Коли розчин охолоне, треба додати 30 крапель ароматичної олії. За бажанням можна додати харчовий барвник. Тоді слід все добре змішати, перелити в банку й залишити для застигання.