Секрет пышной клумбы – в правильной подкормке: что стоит делать летом

Не только выбор растений и своевременный полив гарантируют, что у вас под окнами будет красивая клумба. Без регулярной подкормки даже самые лучшие сорта цветов зачахнут, не успев порадовать вас.

Особенно растения нуждаются в подкормке летом. Ведь в этот жаркий период они больше всего цветут, черпают для этого питательные вещества из почвы и постепенно истощают ее. Формирование бутонов, раскрытие цветков, удержание длительного цветения требуют значительных ресурсов. Если почва имеет недостаточно питательных веществ, цветы включают режим "выживаниеВлет" и вкладывают ресурс в листья, а не в цветение, пишет Homes and Gardens.

К теме Эти 6 многолетников идеальны для роскошного сада: цветут просто непрерывно

Именно поэтому подкормка летом – то, что нельзя пропускать. Это стимулирует появление новых бутонов, продлевает цветение, укрепляет иммунитет растений и снижает риск болезней.

Если часто заказывать подкормку для цветов, доставка может существенно увеличивать общую стоимость покупки. На Prom это решается подпиской Smart – за 50 гривен в месяц она делает доставку бесплатной для неограниченного количества заказов. К тому же покупки на Prom можно оформлять со смартфона через мобильное приложение: в нем доступны поиск товаров, оплата и отслеживание заказов. Приложение входит в топ-3 категории “Покупки” в украинском App Store и имеет более 10 миллионов загрузок в Google Play.

Однолетники и многолетники: у каждого свои правила подкормки

Первое, что надо понять: однолетние и многолетние растения имеют разные потребности. Соответственно и график подкормки для них не будет одинаковым.

Как рассказывает Эми Энфилд с ScottsMiracle-Gro, которая уже понал 25 лет выращивает цветы и ухаживает сады, многолетники (лилии, ирисы, пионы, рудбекии) менее прихотливы. Им подходит органика: подкормка 1 – 2 раза за сезон будет достаточно. Некоторые многолетники уже в августе начинают формировать почки на следующий год, поэтому подкормка фосфором и калием в конце лета для них особенно важна.

Многолетние цветы следует подпитывать весной, когда они начинают прорастать из земли или показывать признаки нового роста. Им также полезна вторая подкормка примерно в середине сезона – летом, когда они наиболее энергично растут,

– рассказывает она.

Однолетники, например петунии, бархатцы, настурции, высаживают позже весной. Они буквально живут одним сезоном, поэтому нуждаются в постоянной поддержке, говорит основательница The Real Flower Company и эксперт по цветам Роузби Мортон.

Относительно однолетних растений, я бы перед посадкой добавила немного компоста или навоза, а затем рассыпала вокруг них удобрение медленного высвобождения. Это будет означать, что у них будет "еда" в течение нескольких недель. Когда они начинают цвести, я каждые несколько недель использую жидкое удобрение, чтобы усилить их цветение,

– делится она.

Какое удобрение выбрать

Чтобы правильно подбирать удобрения, стоит понимать, за что отвечает каждый элемент.

Азот стимулирует рост зеленой массы и листьев. Весной он незаменим, но летом, в пик цветения, его стоит сводить к минимуму. Избыток азота заставит цветок "заняться" листьями вместо бутонов.

Фосфор – ключевой элемент для развития корневой системы и формирования бутонов. Именно фосфор отвечает за то, чтобы цветки появлялись и не осыпались преждевременно.

Калий отвечает за цветение, иммунитет и общую устойчивость растения. Нехватка калия сразу заметен: бутоны мельчают, края листьев начинают желтеть и подсыхать.

Подкормка цветов / Фото Shutterstock

Эксперты по цветам отмечают: лучший момент для старта летней подкормки – начало бутонизации, когда на растениях только появляются первые завязки цветков. С этого момента и до завершения цветения подкормки следует проводить регулярно.

В зависимости от типа удобрения:

жидкие минеральные удобрения можно давать каждые 7 – 14 дней. Они действуют быстро и хорошо подходят именно для летней подкормки, когда растению нужна срочная поддержка.

органические удобрения длительного действия (перегной, компост) – достаточно одного внесения перед посадкой, эффект длится неделями.

удобрения с медленным высвобождением – обычно вносят весной, но в случае необходимости можно добавить и в начале лета.

Когда остановиться

В подкормке клумб очень важно вовремя остановиться. Ведь избыток удобрений может навредить цветам.

В конце лета и осенью многолетние цветы подпитывать не стоит: это спровоцирует ненужный рост в конце сезона, когда растение уже должно готовиться к зимнему покою. То же касается и зимы – в состоянии покоя растения в удобрениях не нуждаются.