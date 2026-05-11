Царапины с пластика исчезнут, как не бывало: лайфхак на 5 минут

Пластиковые предметы, будь то посуда, мебель или аксессуары для дома, очень популярны из-за невысокой цены и долговечности – но даже несколько царапин могут быстро испортить вид любой вещи.

Особенно заметны царапины на цветном, темном и прозрачном пластике. А на других его видах иногда появляется беловатая пленка из-за перепадов температуры или воздействия солнечного света, пишет The Spruce. Но не спешите выбрасывать эти вещи и покупать новые – ведь ситуацию можно исправить всего с тремя ингредиентами из кухни.

Интересно Эту ошибку делают почти все: вот почему одежда после стирки плохо пахнет

Как убрать царапины с пластика?

Очистка пластика и поддержания его в хорошем виде – это не только удобно и выгодно, но и экологично. И, к счастью, покупать дорогие средства для ухода за вещами не нужно. Все, что вам понадобится, уже, скорее всего, есть у вас дома.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Вот какие средства действуют на пластике лучше всего:

Зубная паста . Это мягкий абразив, что помогает удалять царапины с черного пластика. Впрочем, учитывайте, что речь идет только о поверхностных, небольших царапинах.

. Это мягкий абразив, что помогает удалять царапины с черного пластика. Впрочем, учитывайте, что речь идет только о поверхностных, небольших царапинах. Пищевая сода – она действует подобно зубной пасте, но можно применять ее и к немного более глубоким царапинам, которые не исчезнут после использования зубной пасты.

– она действует подобно зубной пасте, но можно применять ее и к немного более глубоким царапинам, которые не исчезнут после использования зубной пасты. Наждачная бумага. Главное – выбрать микрозернистую бумагу, и с ней можно заполировать даже глубокие царапины. Обязательно промывайте предмет во время чистки, чтобы наблюдать за процессом.



Наждачной бумагой можно убрать царапины с пластика / Фото Pexels

Но перед тем, как начинать чистку, важно оценить также сложность повреждений. Всегда сначала шлифуйте маленькие царапины с наименее абразивными средствами, чтобы не создать дополнительных лишних царапин, что только обесцветят покрытие.

Для того, чтобы определить глубину царапин, можно использовать ноготь или край кредитной карты. Если ноготь легко скользит по царапине и не задевает ее – она неглубокая, и для удаления будет достаточно легкого абразива.

Как отбелить пожелтевший пластик?

К сожалению, царапины на пластике – это не единственная проблема, возникающая с этим материалом. Если изделия белые, прозрачные или просто светлые, со временем они начинают желтеть, и это может ухудшить вид вещи, пишет Love to Know. Но и с этой проблемой можно справиться.

Самый простой и самый надежный способ удалить желтизну – это перекись водорода. Нужно просто налить перекись в емкость и опустить в нее пластик, а потом оставить его на солнце, пока пятно не исчезнет. После этого промойте изделие и высушите его. Особенно хорошо метод подходит для очистки прозрачных чехлов для телефона.

Также можно использовать отбеливатель, или пищевую соду – эти средства хорошо подходят для чистки пластиковых игрушек.

Как очистить экраны техники?

Почистить пластик действительно легко, если знать способ, но с техникой и электроникой нужно быть значительно осторожнее. Поэтому если вы заметили, что на экранах телевизора, ноутбука или компьютера появились разводы, не следует хвататься за влажную тряпку – это только навредит.

И все же почистить технику от пыли дома возможно – и нужные средства уже есть у вас дома.