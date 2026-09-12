Вот как выбрать идеальный дождевик на осень: обратите внимание на эти нюансы

Дождь не ждет удобного момента –, а осенью он становится довольно частым гостем практически повсеместно. И независимо от того, работаете ли вы на огороде, путешествуете ли или прогуливаетесь по городу, правильный дождевик может превратить неприятный опыт в незабываемое приключение.

Ключ к выбору правильного дождевика заключается в правильном балансе между защитой, воздухопроницаемостью и долговечностью, пишет Guardian. Сейчас на рынке представлено множество дождевиков и плащей, и главная задача – выбрать то, что будет соответствовать именно вашим потребностям и запросам.

Как правильно выбрать дождевик?

Водонепроницаемость vs водостойкость

Прежде чем покупать плащ, следует понять, что эти два слова не означают одно и то же, и поэтому в итоге вы получите два совершенно разных результата при контакте с дождем.

Водонепроницаемые дождевики обеспечивают полную защиту благодаря использованию технических мембран, которые блокируют дождь, но выпускают пот. А вот водостойкие куртки отталкивают лишь небольшое количество влаги и во время сильного дождя или ливня довольно быстро промокают.

Поэтому для длительного пребывания на свежем воздухе и походов понадобится качественная водонепроницаемая куртка.

Воздухопроницаемость

Качественные дождевики должны "дышать" – именно это позволяет избежать ощущения влажности или перегрева. Куртка не должна пропускать воду внутрь, но в то же время она не должна задерживать пот внутри. Это важно во время активных видов деятельности, таких как пешие прогулки и походы.

Если вы покупаете дождевик именно с этой целью, следует позаботиться о наличии застежек-молний на груди и вентиляционных панелей.

Якщо старий дощовик вже не захищає від дощу так добре, як колись, на Prom можна знайти новий якісний варіант. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Покупці на Prom часто замовляють двошарові та тришарові плащі для міста і походів на природу. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Двухслойные и трехслойные конструкции

Двухслойные дождевики лучше всего подходят для небольшого дождя и повседневного ношения – они обеспечивают мягкость и комфорт и ориентированы прежде всего на легкость и удобство при упаковке. Они хорошо подходят для путешествий, походов и других ситуаций, когда нужно сэкономить место.

А вот трехслойные куртки обеспечивают максимальную прочность и являются лучшими водонепроницаемыми вариантами в сложных погодных условиях.