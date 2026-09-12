Ключ до вибору правильного дощовика полягає у правильному балансі між захистом, повітропроникністю та довговічністю, пише Guardian. Зараз на ринку є безліч дощовиків та плащів, і головне завдання – це обрати той, що відповідатиме саме вашим потребам та запитам.

Як правильно обрати дощовик?

Водонепроникність vs водостійкий

Перед тим як купувати плащ, слід зрозуміти, що ці два слова не означають одне й те саме, і тому на виході ви отримаєте два зовсім різні результати під час зіткнення з дощем.

Водонепроникні дощовики забезпечують повний захист завдяки використанню технічних мембран, що блокують дощ, але випускають піт. А ось водостійкі куртки відштовхують тільки невелику кількість вологи, і під час серйозного дощу чи зливи досить швидко промокнуть.

Тож для тривалого перебування на свіжому повітрі та походів знадобиться якісна водонепроникна куртка.

Повітропроникність

Якісні дощовики мають "дихати" – саме це дозволяє уникнути відчуття вологості чи перегріву. Куртка не має пускати воду всередину, але водночас вона не має стримувати всередині піт. Це важливо під час активних видів діяльності, як-от піших прогулянок та походів.

Якщо ви купуєте дощовик саме з такою метою, слід подбати про наявність застібок-блискавок на грудях та вентиляційних панелей.

Якщо старий дощовик вже не захищає від дощу так добре, як колись, на Prom можна знайти новий якісний варіант. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Покупці на Prom часто замовляють двошарові та тришарові плащі для міста і походів на природу. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Двошарові та тришарові конструкції

Двошарові дощовики найкраще підходять для легкого дощу та повсякденного носіння – вони забезпечують м'якість та комфорт і зосереджені передусім на легкості та зручності у пакуванні. Вони добре підходять для подорожей, походів та інших ситуацій, коли потрібно зберегти простір.

А ось тришарові куртки забезпечують максимальну міцність та є найкращими водонепроникними варіантами у складних погодних умовах.