Будет служить долгие годы: вот что следует обратить внимание при выборе внешнего аккумулятора

Во время путешествий, а также при длительных отключениях электричества без мощного портативного зарядного устройства просто не обойтись. Эксперты советуют иметь вообще два: одним активно пользоваться, а другой держать постоянно заряженным на случай отключений электричества. Впрочем, чтобы внешний аккумулятор был действительно полезен, его нужно правильно выбрать.

Внешние аккумуляторы – это то, без чего сейчас практически не обойтись. Но независимо от того, покупаете ли вы свой первый внешний аккумулятор или заменяете старый, следует обратить внимание на несколько моментов, пишет Choice.

Что обратить внимание перед покупкой внешнего аккумулятора?

Емкость внешнего аккумулятора

Она указывается в миллиампер-часах и является приблизительным показателем зарядных возможностей устройства. Чем выше число, тем больше энергии он сможет обеспечить устройству, прежде чем сам разрядится.

В идеале следует искать такой внешний аккумулятор, который сможет полностью зарядить ваш смартфон как минимум два раза, прежде чем его придется подзаряжать. Учтите, что емкость в 10 000 мАч хватит примерно на три зарядки, а вот 20 000 мАч уже может обеспечить более 6 полных зарядок.

Но фактическая емкость редко соответствует заявленной, поэтому на это также нужно обращать внимание. Чтобы избежать ошибок, возьмите заявленную емкость портативного зарядного устройства и уменьшите ее на 40%, чтобы убедиться, что вы на всякий случай застрахованы.

Вот несколько удобных и бюджетных моделей до 3000 гривен:

Baseus – компактный и мощный внешний аккумулятор на 20 000 мАч, поддерживающий современные режимы быстрой зарядки.

компактный и мощный внешний аккумулятор на 20 000 мАч, поддерживающий современные режимы быстрой зарядки. Hoco JA88A – мощный внешний аккумулятор на 100 000 мАч, что позволяет в течение очень длительного времени обходиться без розетки.

– мощный внешний аккумулятор на 100 000 мАч, что позволяет в течение очень длительного времени обходиться без розетки. Philips – это практичный и надежный внешний аккумулятор для повседневного использования емкостью 20 000 мАч.

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Размер и вес

Обычно они увеличиваются вместе с емкостью. Портативное зарядное устройство емкостью 20 000 мАч еще может оставаться удобным, но оно уже будет слишком большим для кармана. Поэтому, если внешний аккумулятор нужен для того, чтобы носить его с собой каждый день, лучше остановиться на менее мощном варианте.

Форма и стиль

Это не слишком большая проблема, если вы планируете носить внешний аккумулятор в сумке, но необычные формы и громоздкий дизайн могут быть неудобны, если устройство придется положить в карман или нести в руке.

Подключение

Обратите внимание, есть ли у устройства нужный разъем для зарядки. Чаще всего встречаются следующие:

USB-A;

микро/мини-USB;

USB-C.

Также небольшое количество моделей позволяет заряжать телефон беспроводным способом – для этого телефон нужно просто положить на портативный аккумулятор. Но для этого телефон должен поддерживать беспроводную зарядку.