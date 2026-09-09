Зовнішні акумулятори – це те, без чого зараз практично не обійтися. Та незалежно від того, чи ви купуєте свій перший повербанк, чи замінюєте старий, на кілька моментів слід звернути увагу, пише Choice.

На що звернути увагу перед покупкою повербанка?

Місткість повербанка

Вона відображається у міліампер-годинах, і є приблизним показником зарядних можливостей пристрою. Що вище число, то більшою кількістю енергії він зможе забезпечити пристрій перед тим як також розрядиться.

В ідеалі слід шукати такий повербанк, що може зарядити ваш смартфон повністю принаймні двічі перед тим, як його потрібно буде підзаряджати. Зважайте, що місткості 10 000 мАг вистачить на приблизно три зарядки, а ось 20 000 мАг вже може забезпечити понад 6 повних зарядок.

Але фактична місткість рідко відповідає заявленій, тож на це також потрібно зважати. Для того, аби уникнути помилок, візьміть заявлену місткість повербанка та зменште її на 40%, аби переконатися, що ви застраховані.

Ось кілька зручних та бюджетних моделей до 3000 гривень:

Baseus – компактний та потужний блок живлення на 20 000 мАг, що підтримує сучасні режими швидкої зарядки.

– компактний та потужний блок живлення на 20 000 мАг, що підтримує сучасні режими швидкої зарядки. Hoco JA88A – потужний повербанк на 100 000 мАг, що дозволяє протягом дуже тривалого часу обходитися без розетки.

– потужний повербанк на 100 000 мАг, що дозволяє протягом дуже тривалого часу обходитися без розетки. Philips – це практичний та надійний зовнішній акумулятор для щоденного використання місткістю 20 000 мАг.

Покупці на Prom часто замовляють повербанки. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. На Prom продаються пристрої для різного бюджету — від базових моделей до потужних повербанків відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Розмір та вага

Зазвичай вони збільшуються разом з місткістю. Портативний зарядний пристрій місткістю 20 000 мАг ще може залишатися зручним, але він вже буде завеликим для кишені. Тож якщо повербанк потрібний для того, аби носити його з собою щодня, краще зупинитися на менш потужному варіанті.

Форма та стиль

Це не дуже велика проблема, якщо ви плануєте носити повербанк в сумці, але дивні форми та громіздкий дизайн можуть бути незручними, якщо пристрій доведеться покласти в кишеню чи нести в руці.

Підключення

Зверніть увагу, чи має пристрій потрібний вхід для зарядки. Найчастіше трапляються такі:

USB-A;

мікро/міні USB;

USB-C.

Також невелика кількість моделей дозволяють заряджати телефон бездротовим способом – для цього телефон потрібно просто покласти на повербанк. Але для цього телефон повинен підтримувати бездротову зарядку.