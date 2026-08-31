Для комфортных совместных поездок: как выбрать переноску-рюкзак для домашнего питомца

Может показаться, что переноска для домашних питомцев нужна только тогда, когда вы отправляетесь в отпуск, а щенка или котенка нужно взять с собой в самолет. Но лучшая переноска – это та, которую можно использовать где угодно, в том числе и дома.

Обычные переноски для домашних питомцев, по словам дрессировщиков, могут пригодиться даже дома, пишет Chewy. Например, если у вас есть тревожная или очень энергичная собака, а к вам приходят гости, ее можно положить в переноску, дав лакомство или сложный пазл с едой.

Но для того, чтобы переноской действительно можно было пользоваться "на полную", а питомцу в ней было удобно, к выбору нужно отнестись внимательно.

Как выбрать лучший рюкзак-переноску?

Правильный размер

Питомец в рюкзаке-переноске должен иметь возможность нормально стоять, поворачиваться и менять положение. Но в то же время переноска не должна быть слишком большой – иначе животное будет просто болтаться во время движения.

Перед покупкой очень важно измерить длину и высоту тела животного. Сравнивайте эти параметры с внутренними, а не внешними размерами рюкзака.

Придбати переноски можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рюкзаків за фото. Окрім переноски для догляду за котом чи собакою можуть знадобитися совок для прибирання та килимок під лоток. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Вентиляция

С нескольких сторон рюкзака должны быть большие сетчатые панели. Небольших вентиляционных отверстий может быть недостаточно. Для переносок очень важна хорошая циркуляция воздуха с нескольких сторон.

Устойчивое дно

Мягкая ткань на дне приведет к тому, что животное будет постоянно качаться или проваливаться. Следует проверить, есть ли внутри жесткое и хорошо укрепленное дно – но с мягким съемным матрасом.

Удобный доступ к животному

Верхнее или переднее отверстие должно быть большим и, в идеале, съемным – в таком случае животное гораздо проще поместить внутрь или вытащить.

Легко моющиеся материалы

В дороге может случиться разное – поэтому лучше сразу позаботиться о том, чтобы рюкзак-переноску можно было легко и быстро постирать без лишних проблем. Отдельным бонусом будет водостойкое дно.