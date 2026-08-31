Звичайні переноски для домашніх улюбленців, за словами дресирувальників, можуть бути корисними навіть вдома, пише Chewy. Наприклад, якщо у вас є тривожний чи дуже енергійний собака, а до вас приходять гості, його можна покласти у переноску, давши ласощі чи складний пазл з їжею.

Але для того, аби переноскою справді можна було користуватися "на повну", а улюбленцю у ній було зручно, до вибору потрібно поставитися уважно.

Як обрати найкращий рюкзак переноску?

Правильний розмір

Улюбленець у рюкзаку-переносці повинен мати можливість нормально стояти, розвертатися та змінювати положення. Але водночас переноска й не має бути надто великою – інакше тварину буде просто кидати під час руху.

Перед покупкою дуже важливо виміряти довжину та висоту тіла тварини. Порівнюйте ці параметри з внутрішніми, а не зовнішніми параметрами рюкзака.

Придбати переноски можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рюкзаків за фото. Окрім переноски для догляду за котом чи собакою можуть знадобитися совок для прибирання та килимок під лоток. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Вентиляція

З кількох боків рюкзака мають бути великі сітчасті панелі. Маленьких вентиляційних отворів може бути недостатньо. Для переносок дуже важливий гарний рух повітря з кількох сторін.

Стабільне дно

М'яка тканина на дні призведе до того, що тварина буде постійно хитатися чи провалюватися. Слід перевірити, чи всередині є жорстке та добре укріплене дно – але з м'яким знімним матрацом.

Зручний доступ до тварини

Верхній чи передній отвір має бути великим та в ідеалі знімним – у такому випадку тварину набагато простіше помістити всередину чи витягнути.

Легкі для миття матеріали

У дорозі може трапитися різне – тож краще одразу подбати про те, аби рюкзак-переноску можна було легко та швидко випрати без зайвих проблем. Окремим бонусом буде водостійке дно.