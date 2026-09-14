Как защитить диван от кота: что сделать, чтобы он перестал точить когти об обивку

Поцарапанные подлокотники и нитки, торчащие из обивки, – знакомая проблема для владельцев кошек. Причина, как правило, не в "шалостях": царапание для кота – это естественное поведение, которое помогает растягивать мышцы, ухаживать за когтями и оставлять запаховые и визуальные метки.

Просто запретить коту царапать диван вряд ли удастся. Гораздо лучше сделать мебель менее привлекательной для когтей и одновременно поставить рядом поверхность, которую можно царапать без ограничений, утверждает Micadoni.

Как защитить диван от кошачьих когтей?

Прежде всего, закройте именно тот участок, который кот уже облюбовал. Можно временно использовать плотный гладкий пластик или другое покрытие, за которое когтям сложно зацепиться. Так можно оставить барьер на время, пока кот привыкает к когтеточке.

Еще один практичный вариант – специальная защитная накладка на подлокотник или угол дивана из сизаля или другого материала для царапания. В таком случае кот может продолжать пользоваться любимым местом, но когти уже не будут касаться обивки.

Что сделать, чтобы кот перестал точить когти об обивку / Фото unsplash

Рядом с поврежденным местом поставьте когтеточку. Она должна быть устойчивой и достаточно высокой, чтобы кот мог полностью вытянуться на задних лапах. Если животное любит царапать горизонтальные поверхности, лучше предложить не столбик, а плоскую когтеточку или картонный коврик.

Не спешите сразу переносить новую когтеточку в другой угол комнаты. Сначала оставьте ее непосредственно возле дивана. Когда кот начнет регулярно ею пользоваться, ее можно постепенно перемещать туда, где она будет меньше мешать.

Окрім кігтеточки, для захисту дивана від котячих кігтів можуть знадобитися сизалеві накладки на підлокітники та захисні покриття для оббивки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Как приучить кота к когтеточке?

Обратите внимание, какую именно часть дивана выбирает животное. Если кот царапает вертикальный угол, ему, скорее всего, подойдет высокая вертикальная когтеточка. Если когти доходят до сиденья или ковра, стоит попробовать горизонтальную. Чтобы новое место стало более интересным, стоит использовать кошачью мяту, если животное на нее реагирует. Кота также можно хвалить или угощать после того, как он воспользовался когтеточкой.

Наказывать, кричать или пугать животное не стоит – это может усилить стресс и проблему с царапанием. Не стоит и натирать диван эфирными маслами, которые часто рекомендуют в домашних лайфхаках в качестве "отпугивателя". Кошки особенно чувствительны к некоторым эфирным маслам, а концентрированные средства могут быть для них опасными.

Если кот внезапно стал значительно чаще царапать мебель, особенно возле дверей или окон, причина может быть не только в когтях. Так животное иногда реагирует на стресс или присутствие других кошек, поэтому в таком случае стоит обратить внимание и на изменения в его окружении.