Просто заборонити коту дряпати диван навряд чи вдасться. Значно краще зробити меблі менш привабливими для кігтів і водночас поставити поруч поверхню, яку можна дряпати без обмежень, стверджує Micadoni.

Як захистити диван від котячих кігтів?

Насамперед закрийте саме ту ділянку, яку кіт уже облюбував. Можна тимчасово використовувати щільний гладкий пластик або інше покриття, за яке кігтям складно зачепитися. Такий бар’єр можна залишити на період, поки кіт звикає до кігтеточки.

Ще один практичний варіант – спеціальна захисна накладка на підлокітник або кут дивана із сизалю чи іншого матеріалу для дряпання. У такому разі кіт може продовжувати користуватися улюбленим місцем, але кігті вже не торкатимуться оббивки.

Що зробити, аби кіт перестав точити кігті об оббивку / Фото unsplash

Поруч із пошкодженим місцем поставте кігтеточку. Вона має бути стійкою й достатньо високою, щоб кіт міг повністю витягнутися на задніх лапах. Якщо тварина любить дряпати горизонтальні поверхні, краще запропонувати не стовпчик, а пласку кігтеточку або картонний килимок.

Не поспішайте відразу переносити нову кігтеточку в інший кут кімнати. Спочатку залиште її безпосередньо біля дивана. Коли кіт почне регулярно користуватися нею, її можна поступово пересувати туди, де вона менше заважатиме.

Окрім кігтеточки, для захисту дивана від котячих кігтів можуть знадобитися сизалеві накладки на підлокітники та захисні покриття для оббивки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як привчити кота до кігтеточки?

Зверніть увагу, яку саме частину дивана тварина обирає. Якщо кіт дряпає вертикальний кут, йому найімовірніше підійде висока вертикальна кігтеточка. Якщо кігті дістаються сидіння або килима, варто спробувати горизонтальну. Щоб нове місце стало цікавішим, варто використовувати котячу м’яту, якщо тварина на неї реагує. Кота також можна хвалити або пригощати після того, як він скористався кігтеточкою.

Карати, кричати чи лякати тварину не варто – це може посилити стрес і проблему з дряпанням. Не варто й натирати диван ефірними оліями, які часто радять у домашніх лайфхаках як "відлякувач". Коти особливо чутливі до деяких ефірних олій, а концентровані засоби можуть бути для них небезпечними.

Якщо кіт раптово почав значно частіше дряпати меблі, особливо біля дверей чи вікон, причина може бути не лише в кігтях. Так тварина іноді реагує на стрес або присутність інших котів, тому в такому разі варто звернути увагу й на зміни в її оточенні.