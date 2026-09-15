Стекло в душевой снова в пятнах: простая привычка поможет реже оттирать налет

Прозрачные стеклянные стенки душевой кабины выглядят эффектно ровно до первого использования. Уже через несколько дней поверхность покрывается мутными каплями, белыми потеками и серой мыльной пленкой, оттереть которые становится настоящим испытанием для нервов.

Большинство людей тратит часы каждую неделю, вооружившись агрессивными химикатами и скребками, даже не подозревая, что этой изнурительной рутины можно избежать всего за 30 секунд в день, рассказывает Southern Living.

Почему капли превращаются в налет

Причина проблемы кроется в жесткой водопроводной воде, богатой солями кальция и магния. Когда горячий пар и брызги оседают на поверхности, вода постепенно испаряется, а минералы прочно спекаются со стеклом вместе с остатками гелей для душа и шампуней.

Капли могут превратиться в налет / Фото Pixabay

Почему эти микрокапли остаются на стенках дольше, тем прочнее становится известковый слой, который со временем не удаляется даже обычным моющим средством.

Одна привычка, которая заменит генеральную уборку

Лучший способ борьбы с налетом – не отмывать его, а вообще не давать ему высохнуть. Для этого достаточно завести в ванной простой силиконовый скребок (стеклоочиститель) и взять за правило счищать влагу со стенок сразу после выключения воды, сверху вниз.

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Процедура занимает ровно полминуты, однако удаляет до 90% воды с минералами еще до того, как они начнут кристаллизоваться. Если к этому добавить привычку раз в месяц наносить на сухое стекло обычное автомобильное средство "антидождь", капли будут просто скатываться сами, а душевая кабинка месяцами будет сиять кристальной чистотой без каких-либо усилий.