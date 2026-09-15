Більшість людей витрачає години щотижня, озброївшись агресивною хімією та скребками, навіть не підозрюючи, що цієї виснажливої рутини можна уникнути всього за 30 секунд на день, розповідає Southern Living.

Чому краплі перетворюються на камінь

Причина проблеми криється в жорсткій водопровідній воді, багатій на солі кальцію та магнію. Коли гаряча пара й бризки осідають на поверхні, вода поступово випаровується, а мінерали намертво спікаються зі склом разом із залишками гелів для душу та шампунів.

Краплі можуть перетворитися у наліт / Фото Pixabay

Чим довше ці мікрокраплі залишаються на стінках, тим міцнішим стає вапняний шар, який згодом не бере навіть звичайний мийний засіб.

Одна звичка, яка замінить генеральне прибирання

Найкращий спосіб боротьби з нальотом – не відмивати його, а взагалі не давати йому висохнути. Для цього достатньо завести у ванній простий силіконовий водозгін (склоочисник) і взяти за правило зганяти вологу зі стінок одразу після вимикання води, зверху вниз.

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Процедура займає рівно пів хвилини, проте прибирає до 90% води з мінералами ще до того, як вони почнуть кристалізуватися. Якщо додати до цього звичку раз на місяць наносити на сухе скло звичайний автомобільний засіб "антидощ", краплі просто скочуватимуться самі, а душова місяцями сяятиме кришталевою чистотою без жодних зусиль.