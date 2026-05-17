Украшение клумбы: какие цветы высадить в июне и июле, чтобы хорошо прижились

Лучшим временем для работ на клумбе считают весну. В то же время некоторые цветы можно смело высаживать летом. Они расцветут еще до наступления осени и станут настоящим украшением клумбы.

Большинство из цветов, которые стоит высаживать летом, любят солнечный свет и не требуют ежедневного полива. В частности, как рассказывает Марта Стюарт, в июне хорошо высаживать бархатцы и васильки.

Какие цветы стоит высадить летом

Бархатцы

Одними из самых популярных клумбовых цветов являются бархатцы. Как сообщает издание Almanac, классические сорта высаживать можно вплоть до середины лета. Бархатцы хорошо адаптируются к летним температурным режимам и прорастают в различных видах почвы, однако лучшими являются умеренно питательные и хорошо дренированные.

Бархатцы стоит регулярно поливать, особенно в засушливый период. В то же время стоит помнить, что избыток воды часто приводит к гниению корней. Поэтому между поливами следует делать паузы на несколько дней.

Васильки

Хотя васильки прежде всего ассоциируются с полевым цветением, клумбе они также придадут особой летней красоты. А особый "конфетный" аромат позволит провести время в саду или на террасе еще с большим наслаждением.

Марта Стюарт рассказывает, что июнь – отличное время для того, чтобы высеять васильки. Они любят сухую почву, поэтому стоит не переусердствовать с поливом. В течение вегетационного периода также не нужно добавлять никаких удобрений, они могут скорее навредить.

Васильки – настоящий символ лета / Unsplash

Космеи

Название может показаться незнакомым, но на самом деле этот цветок очень популярен в Украине. Космея быстро растет: первым появляются листья, похожее на папоротник, а дальше – красочные цветы.

Космеи нуждаются в большом количестве солнечного света. На этапе приживления цветкам необходима влажная почва. В то же время впоследствии они становятся засухоустойчивыми.

Нежность космеи добавляет саду особого очарования / Unsplash

Осенние крокусы

Их лучше всего сажать в июле, чтобы было время прижиться до осени. При условии засушливого лета, осенние крокусы нуждаются в поливе, одновременно умеренном. Кроме того, высаживая "луковицы" стоит помнить о дистанции между ними.

Марта Стюарт замечает, что осенние крокусы не являются такими популярными, как весенние, однако они выглядят очень красиво и стильно и "вписываются" в различные ландшафтные дизайны. Кроме того, можно поэкспериментировать с цветами и выбрать не только классические, но и розовые, желтые или белые.