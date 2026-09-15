Приживутся за считанные недели: 5 идеальных деревьев для посадки осенью

Осень – это время не только сбора урожая, но и посадки растений. Особенно хорошо прохладный и дождливый сезон подходит для укоренения плодовых деревьев.

Многие фруктовые деревья плохо переносят посадку весной, а тем более летом – зато осенняя погода им подходит очень хорошо. Но виды саженцев все же нужно подбирать тщательно, пишет Марта Стюарт.

Какие деревья посадить осенью на участке?

Яблоня

Самый известный осенний фрукт, яблоко, идеально подходит для осенней посадки – деревья достаточно зимостойкие. Если правильно выбрать сорт, яблони еще и могут начать быстро расти уже следующей весной.

Для небольшого участка лучшим выбором будут компактные подвои.

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Черешня

Некоторые сорта черешни приживаются так хорошо, что могут дать несколько ягод уже в следующем мае. Как и яблони, черешни существуют уже тысячи лет и происходят от диких видов. Только что посаженные деревья нужно дополнительно поливать во время засушливых периодов, которые порой длятся по несколько месяцев, особенно летом.

Уже через год растения укрепят свои позиции и хорошо адаптируются к окружающей среде.



Черешню следует сажать осенью / Фото Pexels

Груша

Посадка груши осенью – это лучшее решение для дачников. Летняя жара может стать дополнительным и ненужным стрессом для растения, а так у него будет шанс укорениться до наступления следующего лета.

Впрочем, стоит учитывать, что груши – это деревья, подверженные тле, черной пятнистости и фитофторозу. Поэтому осенью следует также позаботиться об уборке опавших листьев, чтобы избежать распространения спор различных грибковых заболеваний.

Персики

Персиковое дерево вовсе не такое выносливое, как яблони и груши, и поэтому сажать его следует в сентябре, чтобы саженец успел прижиться до того, как погода изменится. Это поможет ему пережить зиму и адаптироваться к потеплению в следующем году.

Слива

Морозостойкие сорта сливы можно смело сажать осенью. А если ухаживать за ними правильно, уже совсем скоро дерево может порадовать щедрым урожаем.