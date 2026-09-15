Багато фруктових дерев погано ставляться до посадки навесні, і тим паче влітку – а ось осіння погода підходить для них дуже добре. Та види саджанців все ж потрібно підібрати ретельно, пише Martha Stewart.

Які дерева посадити восени на ділянці?

Яблуня

Найвідоміший осінній фрукт, яблуко, ідеально підходить для осінньої посадки – дерева досить зимостійкі. Якщо правильно обрати сорт, яблуні ще й можуть почати швидко рости вже наступної вести.

Для невеликої ділянки найкращим вибором будуть компактні підщепи.

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Черешня

Деякі сорти черешні приживаються так добре, що можуть дати кілька ягідок вже наступного травня. Як і яблуні, черешні існують вже тисячі років та походять з диких видів. Щойно посаджені дерева потрібно додатково поливати під час посушливих періодів, що часом тривають по кілька місяців, особливо влітку.

Вже через рік рослини стануть стабільними та добре адаптуються до навколишнього середовища.



Черешню варто садити восени / Фото Pexels

Груша

Висадка груші восени – це найкраще рішення для дачників. Літня спека може стати додатковим та непотрібним стресом для рослини, а так вона матиме шанс вкоренитися до настання наступного літа.

Втім, варто зважати, що груші – це дерева, що схильні до попелиці, чорної плямистості та фітофторозу. Тож восени слід також подбати про прибирання опалого листя, аби уникнути поширення спор різних грибкових захворювань.

Персики

Персикове дерево зовсім не таке витривале, як яблуні та груші, і тому садити його варто у вересні, аби саджанець встиг прижитися до того, як погода зміниться. Це допоможе йому пережити зиму та адаптуватися до потепління наступного року.

Слива

Морозостійкі сорти сливи можна спокійно садити восени. А якщо доглядати за ним правильно, вже зовсім скоро дерево може потішити щедрим урожаєм.