Дуб или акация: большинство дачников ошибаются при выборе дров

Выбор дров для отопления дома – непростая задача, но откладывать ее точно не стоит. Ведь даже после покупки дрова нужно как следует просушить, чтобы их можно было использовать максимально эффективно.

Заготовкой дров многие жители частных домов занимаются уже летом или ранней весной. И перед многими дачниками встает вопрос: что же выбрать – акациевые или дубовые дрова? 24 Канал рассказывает, какие из них лучше.

Какие дрова выбрать – дубовые или акациевые?

Между дубом и акацией нет очевидного фаворита, ведь и те, и другие дрова имеют свои преимущества. Например, дуб лучше по теплотворности, но ясень и акация дают значительно больше тепла. Также акация дает меньше золы и выигрывает по естественной влажности.

Впрочем, и те, и другие дрова станут хорошим выбором для домашней печи, ведь они не коптят при условии, что их правильно высушить.

Поэтому дуб считается "золотым стандартом" для отопления. Он растет повсеместно, очень плотный и выделяет много тепловой энергии. Но у больших старых дубов кора толстая, и поэтому некоторые партии дубовых дров содержат до 5% золы.

А вот акация менее плотная, а пиковая температура у нее несколько ниже, чем у дуба. Впрочем, по продолжительности выделения тепла она совсем не отстает.

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Как правильно сушить дрова?

Именно сухость дров является залогом не только эффективного, но и безопасного отопления дома: они лучше горят, дают больше тепла, но меньше дымят и не выделяют искр. Если вы заготавливаете дрова самостоятельно, начинать это нужно весной или в начале лета, чтобы у них было время высохнуть – как минимум 5–6 месяцев.



Сухие дрова горят лучше / Фото Pexels

А вот если срубить дрова зимой или осенью, они не будут достаточно сухими, чтобы их можно было использовать до следующего года. А вот некоторые породы древесины (в частности, дуб) могут сохнуть и более года.

После рубки дров и расколки их на куски нужного размера следует разложить на улице. Если сложить дрова в сарае, они будут сохнуть вдвое дольше. Складывать дрова нужно в один ряд над землей, чтобы солнце и ветер вытягивали влагу. Желательно, чтобы над дровами была крыша, которая будет защищать их от дождя и снега.