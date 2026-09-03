4 модели джинсов, которые стоит добавить в гардероб этой осенью: они подойдут всем

Осенью большинство из нас прощается с платьями, юбками и шортами, отдавая предпочтение стильным джинсам, которые прекрасно сочетаются с рубашками, куртками и кроссовками.

Джинсы – универсальная вещь в гардеробе, поэтому в новом сезоне нам не обойтись без интересных моделей, пишет In Journal.

В тренды 2026 года вошли четыре модели, которые считаются самыми актуальными на ближайшие несколько месяцев. Эти джинсы уже начали активно носить инфлюенсерши.

Придбати трендові джинси можна на Prom. Окрім них можуть знадобитися ще й жакети, світшоти, теплі сорочки чи взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Какие джинсы в моде этой осенью?

Джинсы слим-фит

О возвращении этих джинсов на модную арену объявили известные бренды Ralph Lauren и Valentino, поэтому они уже нашли свое место в гардеробах модных девушек.

В отличие от скинни, джинсы слим-фит не такие узкие. Они лишь повторяют линию ног, но гораздо удобнее и практичнее в носке. В сентябре эти джинсы удачно сочетаются с майками, футболками и рубашками, а в более прохладные дни такой низ можно без проблем стилизовать с помощью свитеров и жакетов.

Мешковатые джинсы

Эта модель джинсов станет ключевым трендом сезона. В этом году в моду входят темные джинсы и глубокие оттенки индиго. Среди актуальных вариантов – выцветшие модели с винтажным эффектом и полностью темно-синие варианты.

Джинсы с закатанными штанинами

Подвернутые штанины джинсов снова возвращаются в моду, поэтому имеют все шансы стать главным трендом осени. Подвернутый низ джинсов выглядит уже достаточно эффектно, поэтому к ним можно надевать базовый верх и классическую обувь, поскольку даже самые простые вещи идеально дополнят наряд.

Джинсы-клеш

Джинсы в стиле 70-х годов и французского шика этой осенью возвращаются вместе с эстетикой бохо, бахромой, ковбойскими брючинами и т. д. Этой осенью самыми актуальными будут модели с заниженной талией, которые визуально сделают фигуру стройнее и удлинят ноги.

Джинсы всегда остаются одной из самых практичных вещей в женском гардеробе. Стоит лишь выбрать пару, в которой будет комфортно и которая легко сочетается с другими вещами в гардеробе.