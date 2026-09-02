Не выбрасывайте кофейную гущу: это лучшее удобрение для комнатных растений

Большинство из нас автоматически выбрасывает кофейную гущу в мусорное ведро, однако тем, у кого дома есть растения, лучше ее сохранить. Она считается ценным натуральным удобрением, которое благотворно влияет на рост и развитие комнатных растений.

Кофейная гуща содержит небольшое количество азота, калия, фосфора, магния и органических веществ, поэтому отлично подходит для использования, пишет Top.

Такое натуральное удобрение поможет растениям поддерживать их рост и развитие.

Как использовать кофейную гущу?

Остатки кофейной гущи никогда нельзя использовать во влажном виде. Сначала ее нужно высушить, а уже потом смешать с почвой, чтобы предотвратить образование плесени. В противном случае можно приготовить простой настой для полива.

Нужно столовую ложку влажной кофейной гущи залить одним литром воды и дать настояться всю ночь, а затем процедить и полить полученным настоем растения. Такую подкормку можно применять каждые 2–4 недели.



Кофейная гуща способствует росту растений / Фото Pexels

Больше всего кофейную гущу любят азалии, папоротники, антуриумы, монстеры, лилии, фикусы и драцены. Кофейная гуща подкисляет почву, поэтому создает идеальные условия для комнатных растений, которые хорошо растут в кислой почве.

Покупці на Prom часто замовляють мелену каву для дому. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Кроме того, кофейную гущу можно использовать как скраб для тела, чистящее средство, поглотитель запахов, а также для ухода за кожей и волосами. Она также эффективна для устранения запахов с рук и защиты собак от блох благодаря своим натуральным свойствам.

Дачникам на будущее стоит запомнить еще и то, что кофейная гуща способна улучшить рост и густоту газона. Достаточно лишь разбросать ее по участку перед дождем, чтобы питательные вещества естественным образом проникли в почву и помогли газону быстрее восстановиться после засухи.