Кавова гуща містить незначну дозу азоту, калію, фосфору, магнію та органічних речовин, тому чудово підходить для застосування, пише Top.

Таке натуральне добриво допоможе рослинам підтримувати їхній ріст та розвиток.

Як використовувати кавову гущу?

Залишки гущі ніколи не можна використовувати вологими. Спочатку її треба висушити, а вже далі змішати з ґрунтом, щоб запобігти утворенню плісняви. В іншому випадку можна зробити простий настій для поливу.

Потрібно столову ложку вологої гущі залити одним літром води й дати настоятися всю ніч, а далі вже процідити й полити отриманим настоєм рослини. Таке підживлення можна застосовувати кожних 2 – 4 тижні.



Кавова гуща покращує ріст рослин / Фото Pexels

Найбільше кавову гущу люблять азалії, папороті, антуріуми, монстери, лілії, фікуси та драцени. Гуща підкислює ґрунт, тому створює ідеальні умови для кімнатних вазонів, які добре ростуть в кислому ґрунті.

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Крім того, кавову гущу можна використовувати як скраб для тіла, засіб для чищення, поглинач запахів та для догляду за шкірою і волоссям. Вона також ефективна для усунення запахів з рук та захисту собак від бліх, завдяки своїм натуральним властивостям.

Дачникам на майбутнє варто запам’ятати ще й те, що кавова гуща здатна покращити ріст та густину газону. Достатньо лише розсипати її по ділянці перед дощем, щоб поживні речовини природним чином проникли в ґрунт і допомогли газону швидше відновитися після посухи.