Часто проблеми починаються ще взимку. Недостатнє освітлення, надлишок вологи, а також мороз і крига послаблюють траву, тому з приходом літньої спеки вона гірше переносить стрес. Якщо ж косити газон під час сильної спеки, коротка трава втрачає природний захист від сонця і швидше висихає, пише Express.
Що робити, аби газон був густим і зеленим?
Один із простих способів допомогти газону без використання хімічних добрив – розсипати по ньому використану кавову гущу. Кавова гуща багата на азот, тому її можна рівномірно розсипати по траві.
Найкраще робити це перед дощем, щоб поживні речовини природним чином проникли в ґрунт і допомогли газону швидше відновитися після посухи.
Крім азоту, кава містить фосфор та інші мікроелементи. Вони вивільняються поступово, забезпечуючи тривале живлення трави.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
На відміну від багатьох хімічних добрив, кавова гуща не обпалює газон і не шкодить дощовим черв'якам, метеликам, птахам та іншим корисним мешканцям саду.
Фахівці також зазначають, що кавову гущу можна використовувати не лише влітку. Вона покращує структуру ґрунту навіть у період спокою газону.
Повторне використання кавових відходів є екологічним способом підтримати здоровий ріст трави / Фото Pinterest