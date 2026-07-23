Часто проблеми починаються ще взимку. Недостатнє освітлення, надлишок вологи, а також мороз і крига послаблюють траву, тому з приходом літньої спеки вона гірше переносить стрес. Якщо ж косити газон під час сильної спеки, коротка трава втрачає природний захист від сонця і швидше висихає, пише Express.

Що робити, аби газон був густим і зеленим?

Один із простих способів допомогти газону без використання хімічних добрив – розсипати по ньому використану кавову гущу. Кавова гуща багата на азот, тому її можна рівномірно розсипати по траві.

Найкраще робити це перед дощем, щоб поживні речовини природним чином проникли в ґрунт і допомогли газону швидше відновитися після посухи.

Крім азоту, кава містить фосфор та інші мікроелементи. Вони вивільняються поступово, забезпечуючи тривале живлення трави.

На відміну від багатьох хімічних добрив, кавова гуща не обпалює газон і не шкодить дощовим черв'якам, метеликам, птахам та іншим корисним мешканцям саду.

Фахівці також зазначають, що кавову гущу можна використовувати не лише влітку. Вона покращує структуру ґрунту навіть у період спокою газону.

Повторне використання кавових відходів є екологічним способом підтримати здоровий ріст трави / Фото Pinterest