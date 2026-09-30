Надо поторопиться: когда собирать зимние сорта яблок

Чтобы яблоки оставались вкусными и свежими вплоть до весны, нужно правильно определить время их сбора и создать подходящие условия для хранения.

Яблоки делятся на три группы сортов – летние, осенние и зимние, пишет 24 Канал. Летние созревают преимущественно в августе. После сбора с дерева они готовы к употреблению, но долго храниться не могут, поэтому их часто едят свежими или используют для приготовления компотов или варенья.

Осенние яблоки собирают с середины августа или в начале сентября. При правильных условиях они могут храниться до 6 месяцев.

Когда собирать зимние сорта яблок?

Зимние сорта яблок хранятся дольше всего. Среди них сорта Семеренко, Джонаголд и Айдаред. Такие яблоки могут оставаться твердыми и сочными до весны, а некоторые из них продолжают дозревать уже во время хранения.

Именно зимние яблоки рекомендуют собирать слегка недозрелыми. Уже через несколько недель или месяцев в прохладном помещении они приобретут полноценный вкус.

К сбору урожая можно приступать уже в конце сентября – начале октября, если яблоки соответствующего сорта достигли необходимой стадии зрелости. Для сбора рекомендуется выбирать сухой, теплый и солнечный день. Оптимально выбирать время около полудня – тогда к вечеру влага на плодах успеет высохнуть.



Яблоки нужно собирать сухими / Фото Pexels

Начинать срывать яблоки желательно с нижних ветвей, а затем постепенно переходить выше. Садоводы советуют сначала собирать плоды с южной стороны дерева, поскольку там они созревают быстрее.

Яблоко нужно аккуратно снимать вместе с плодоножкой. Не стоит резко тянуть или выкручивать фрукт, поскольку повреждения кожицы создают условия для проникновения бактерий и последующего гниения.

Яблоки, упавшие на землю, следует складывать отдельно. Не смешивайте их с неповрежденными плодами, снятыми непосредственно с дерева. На опавших яблоках могут находиться микроорганизмы из почвы, поэтому такие фрукты лучше использовать в первую очередь.

Где хранить яблоки?

Для длительного хранения яблокам требуется прохладное помещение. Оптимально поддерживать температуру примерно от 0 до 4 градусов, а относительную влажность воздуха – на уровне 85–90%.

Для хранения урожая подойдут деревянные ящики, картонные коробки или специальные стеллажи. Плоды желательно раскладывать так, чтобы они как можно меньше соприкасались друг с другом.

Чтобы яблоки не повреждались во время хранения, между отдельными слоями можно положить сухую бумагу, чистую древесную стружку или использовать сухой песок. Так плоды будут меньше соприкасаться друг с другом и дольше сохранят свежесть.