Яблука поділяють на три групи сортів – літні, осіння та зимові, пише 24 Канал. Літні достигають переважно у серпні. Після зняття з дерева вони готові до вживання, але довго зберігатися не можуть, тому їх часто їдять свіжими ви використовують для приготування компотів або варення.

Осінні яблука збирають з середини серпня чи на початку вересня. За правильних умов вони здатні зберігатися до 6 місяців.

Коли збирати зимові сорти яблук?

Зимові сорти яблук зберігаються найдовше. Серед них сорти Семеренко, Джонаголд та Айдаред. Такі яблука можуть залишатися твердими і соковитими до весни, а деякі з них продовжують дозрівати вже під час зберігання.

Саме зимові яблука радять збирати дещо недозрілими. Вже після кількох тижнів чи місяців у прохолодному приміщенні вони набудуть повноцінного смаку.

До збору урожаю можна приступати вже наприкінці вересня – на початку жовтня, якщо яблука відповідного сорту досягли потрібної стадії стиглості. Вибирати для збору радять сухий, теплий і сонячний день. Оптимально вибирати час близько обіду – тоді до вечора волога на плодах встигне висохнути.



Яблука треба збирати сухими / Фото Pexels

Починати знімати яблука бажано з нижніх гілок, а тоді поступово переходити вище. Садівники радять збирати спершу плоди з південного боку дерева, оскільки там вони достигають швидше.

Яблуко потрібно акуратно знімати разом з плодоніжко. Не варто різко тягнути чи викручувати фрукт, оскільки пошкодження шкірки створюють умови для проникнення бактерій та подальшого гниття.

Яблука, які впали на землю, треба складати окремо. Не змішуйте їх з неушкодженими плодами, знятими безпосередньо з дерева. На опалих яблуках можуть бути мікроорганізми з ґрунту, тому такі фрукти краще використовувати в першу чергу.

Де зберігати яблука?

Для тривалого зберігання яблукам потрібне прохолодне приміщення. Оптимально підтримувати температуру приблизно від 0 до 4 градусів, а відносну вологість повітря – на рівні 85 – 90%.

Підійдуть для зберігання урожаю дерев’яні ящики, картонні коробки чи спеціальні стелажі. Плоди бажано розкладати так, щоб вони якомога менше торкалися один одного.

Щоб яблука не пошкоджувалися під час зберігання, між окремими шарами можна покласти сухий папір, чисту деревну стружку чи використати сухий пісок. Так плоди менше контактуватимуть між собою, тож довше зберігатимуться свіжими.