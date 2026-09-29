Вот почему окна "запотевают": простой способ решить эту проблему

С наступлением осени многих людей начинает беспокоить проблема конденсата на окнах. Чаще всего он появляется на кухне и не только портит вид из окна, но и может привести к появлению плесени.

Пластиковые окна уже давно стали удобной альтернативой деревянным. Но несмотря на то, что они долговечны, просты в уходе и прочные, на них по-прежнему может образовываться конденсат. О том, как легко от него избавиться, рассказывает 24 Канал.

Откуда берется конденсат на окнах?

Потоки воды и капли на пластиковых окнах появляются чаще всего из-за плохой вентиляции, неправильной установки, повышенной влажности и даже слишком частого полива цветов. Факторов появления проблемы может быть несколько – и именно от них зависит и лучший способ ее устранения.

Но основная проблема заключается в разнице температур снаружи и внутри дома. Если дома тепло, а на улице холодно, то на окнах может образоваться "роса". Некоторые эксперты советуют сразу же прибегать к радикальным методам: менять подоконники, чтобы тепло от батареи доходило ближе к стеклу, покупать осушители воздуха или устанавливать вентиляционные клапаны.

Но сначала можно попробовать несколько простых народных способов.

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Как избавиться от конденсата на окнах с помощью соды?

Чтобы справиться с этой давней проблемой, вам понадобится всего лишь стакан соды, стакан воды и щетка с тряпкой. Соду с водой нужно смешать до образования пасты, а затем нанести эту смесь на окна. Протрите ее тряпкой, а затем удалите остатки средства.

Сода обладает абсорбирующим эффектом, благодаря чему должна предотвращать появление конденсата в дальнейшем. Но эта паста также хорошо подходит для очистки грязи и пятен на окнах.

Можно использовать и соль, и лавровый лист

Если на окнах уже часто появляются плесень и конденсат, можно прибегнуть к еще одному бабушкиному методу. Он невероятно прост – на подоконник нужно просто поставить миску с солью и несколькими лавровыми листиками.

Эта простая комбинация поможет уменьшить количество избыточной влаги. Соль является природным абсорбентом, а вот измельченные лавровые листья выделяют природные фунгицидные вещества, что подавляет рост плесени и грибка.