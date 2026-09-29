Пластикові вікна давно стали зручною альтернативою дерев'яним варіантом. Але попри те, що вони довговічні, прості у догляді та міцні, на них все ще може утворюватися конденсат. Про те, як його легко позбутися, розповідає 24 Канал.

Звідки береться конденсат на вікнах?

Потоки води та краплі на пластикових вікнах з'являються найчастіше через погану вентиляцію, неправильну установку, підвищену вологість та навіть надто частий полив квітів. Факторів появи проблеми може бути кілька – і саме від них залежить і найкращий спосіб усунення проблеми.

Але основна проблема полягає у різниці температур зовні та всередині дому. Якщо вдома тепло, а на вулиці холодно, тоді на вікнах може утворитися "роса". Деякі експерти радять одразу ж вдаватися до радикальних методів: міняти підвіконня, щоб тепло від батареї йшло ближче до скла, купувати осушувачі повітря чи встановлювати вентиляційні клапани.

Але спершу можна спробувати кілька простих народних способів.

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Як позбутися конденсату на вікнах за допомогою соди?

Для того, аби розібратися зі старою проблемою, вам знадобиться лише склянка соди, склянка води та щітка з ганчіркою. Соду з водою потрібно змішати до утворення пасти, а тоді нанести цю суміш на вікна. Ганчіркою потріть її, а тоді приберіть залишки засобу.

Сода має абсорбуючий ефект, і через це має запобігати появі конденсату надалі. Але ця паста добре підходить і для того, аби очищувати бруд та плями на вікнах.

Можна використати й сіль та лаврове листя

Якщо на вікнах вже часто з'являються пліснява та конденсат, можна вдатися до ще одного бабусинго методу. Він неймовірно простий – на підвіконня потрібно просто виставили миску з сіллю та кількома лавровими листочками.

Ця проста комбінація допоможе зменшити кількість надлишкової вологи. Сіль є природним абсорбентом, а ось подрібнене лаврове листя виділяє природні фунгіцидні речовини, що пригнічують ріст цвілі й плісняви.