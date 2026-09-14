Кондиционер для обогрева дома: что обратить внимание при выборе

При выборе кондиционера для квартиры или дома необходимо учитывать несколько технических характеристик. Правильно подобранная система поможет избежать лишних затрат, проблем при монтаже и низкой эффективности работы.

Перед покупкой стоит определиться с типом системы, количеством внутренних блоков, необходимой мощностью и дизайном, пишет Daikin.

Какой кондиционер выбрать для дома?

Обратите внимание на внутренний и наружный блоки

Самый распространенный вариант кондиционера – сплит-система, состоящая из двух частей. Внутренний блок устанавливают в комнате на стене, а внешний – на фасаде дома.

Наружный блок отвечает за отвод тепла из помещения или его забор во время работы системы в режиме обогрева. Внутренний блок обеспечивает подачу охлажденного или теплого воздуха в комнату.

Альтернативой сплит-системам являются мобильные кондиционеры, которые устанавливают на полу. Но они менее эффективны, создают шум и занимают больше места.

Выберите внутренний блок

В большинстве случаев для дома выбирают сплит-систему, поэтому заранее стоит определиться с типом внутреннего блока. Он зависит от особенностей помещения и способа установки.

Стоит обратить внимание на три основных варианта:

Настенный – самый распространенный тип, который монтируется в верхней части стены. Он используется для охлаждения отдельной комнаты.

Напольный – устанавливается на стене ближе к полу и, как и настенный вариант, предназначен для обслуживания одного помещения.

Канальный – является частью централизованной системы кондиционирования. Охлажденный воздух поступает в комнаты через вентиляционные каналы, скрытые в стенах или потолке. Благодаря этому эта система может обеспечивать прохладу сразу во всем доме.



Выбор кондиционера для жилого помещения / Фото Pexels

Односплитная или мультисплитная система

Еще одним важным моментом является количество внутренних блоков, необходимых для дома. Выбор чаще всего стоит между односплитовой и мультисплитовой системами.

В односплитовой системе один внутренний блок работает с одним наружным. Между ними прокладывают электрический кабель и медные трубки, по которым циркулирует хладагент. Такой вариант подходит для охлаждения одной комнаты или двух помещений.

Мультисплит-система уже предусматривает подключение нескольких внутренних блоков к одному наружному. Это позволяет охлаждать разные комнаты без необходимости устанавливать отдельный наружный блок для каждой из них. При этом внутренние блоки могут работать независимо и иметь собственные настройки.

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Какая мощность необходима?

От мощности кондиционера зависит, насколько эффективно он сможет охлаждать помещение. При выборе нужно учитывать его площадь.

Примерное соотношение площади комнаты и мощности кондиционера таково:

до 15 квадратных метров – 1,5 кВт,

до 25 квадратных метров – 2,0 кВт,

до 30 квадратных метров – 2,5 кВт,

до 40 квадратных метров – 3,5 кВт.

Правильно подобранная мощность важна для эффективной работы системы. Если кондиционер не соответствует площади помещения, он может не справляться с охлаждением должным образом.

Выберите дизайн кондиционера

Помимо технических характеристик, при покупке можно учесть и внешний вид устройства. Кондиционер является заметной частью интерьера, поэтому наиболее распространенными вариантами остаются модели белого цвета.

Впрочем, современный рынок предлагает кондиционеры разных оттенков и форм. Некоторые производители также предусматривают возможность установки декоративных или дизайнерских панелей, благодаря чему устройство можно лучше вписать в интерьер.