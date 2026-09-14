Перед покупкою варто визначитися з типом системи, кількістю внутрішніх блоків, необхідною потужністю та дизайном, пише Daikin.

Який кондиціонер обрати для дому?

Зверніть увагу на внутрішній та зовнішній блоки

Найпоширеніший варіант кондиціонера – спліт-система, яка складається з двох частин. Внутрішній блок встановлюють у кімнаті на стіні, а зовнішній розміщують на фасаді будинку.

Зовнішній блок відповідає за відведення тепла з приміщення чи його забір під час роботи системи на обігрів. Внутрішній блок забезпечує подачу охолодженого чи теплого повітря в кімнату.

Альтернативою спліт-системам є мобільні кондиціонери, які встановлюють на підлозі. Але вони менш ефективні, створюють шум та займають більше місця.

Оберіть внутрішній блок

У більшості випадків для дому обирають спліт-систему, тому заздалегідь варто визначитися з типом внутрішнього блока. Він залежить від особливостей приміщення й способу встановлення.

Варто звернути увагу на три основні варіанти:

Настінний – найпоширеніший тип, який монтують у верхній частині стіни. Він використовується для охолодження окремої кімнати.

Підлоговий – встановлюється на стіні ближче до підлоги, і як настінній варіант, призначений для обслуговування одного приміщення.

Канальний – є частиною централізованої системи кондиціонування. Охолоджене повітря надходить у кімнати через вентиляційні канали, приховані в стінах чи стелі. Завдяки цьому ця система може забезпечувати прохолоду одразу всьому будинку.



Вибір кондиціонера для помешкання / Фото Pexels

Односплітова чи мультисплітова система

Ще одним важливим моментом є кількість внутрішніх блоків, які потрібні для дому. Вибір найчастіше стоїть між односплітовою чи мультисплітовою системами.

В односплітовій системі один внутрішній блок працює з одним зовнішнім. Між ними прокладають електричний кабель і мідні трубки, якими циркулює холодоагент. Такий варіант підходить для охолодження однієї кімнати чи двох приміщень.

Мультисплітова система вже передбачає підключення кількох внутрішніх блоків до одного зовнішнього. Це дозволяє охолоджувати різні кімнати без необхідності встановлювати окремий зовнішній блок для кожної з них. При цьому внутрішні блоки можуть працювати незалежно та мати власні налаштування.

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Яка потужність необхідна?

Від потужності кондиціонера залежить, наскільки ефективно він зможе охолоджувати приміщення. Під час вибору потрібно враховувати його площу.

Орієнтовне співвідношення площі кімнати та потужності кондиціонера таке:

до 15 квадратних метрів – 1,5 кВт,

до 25 квадратних метрів – 2,0 кВт,

до 30 квадратних метрів – 2,5 кВт,

до 40 квадратних метрів – 3,5 кВт.

Правильно підібрана потужність важлива для ефективної роботи системи. Якщо кондиціонер не відповідає площі приміщення, він може не справлятися з охолодженням належним чином.

Виберіть дизайн кондиціонера

Крім технічних характеристик, під час покупки можна врахувати й зовнішній вигляд пристрою. Кондиціонер є помітною частиною інтер’єру, тому найбільш поширеними варіантами залишаються моделі білого кольору.

Втім, сучасний ринок пропонує кондиціонери різних відтінків і форм. Деякі виробники також передбачають можливість встановлення декоративних чи дизайнерських панелей, завдяки чому пристрій можна краще вписати в інтер’єр.