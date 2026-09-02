Для уютной осени: как "вписать" кресло-качалку в интерьер

Кресло-качалка может стать стильным дополнением к интерьеру комнаты или веранды. Особенно уместно такой предмет смотрится осенью, когда хочется обустроить дома место для спокойного отдыха или чтения.

Сама конструкция кресла уже вызывает ощущение расслабления, пишет Homes and Gardens. Плавные покачивания напоминают детство, когда укачивание ассоциировалось с безопасностью и комфортом. В то же время таке кресло дает простую возможность остановиться посреди насыщенного дня и уделить немного времени себе.

Как "вписать" кресло-качалку в интерьер?

Специалист мебельного бренда Майк Фретто говорит, что кресло-качалку использовали на верандах для отдыха. Потому оно вызывает ощущение знакомого домашнего уюта.

Однако ограничиваться только верандой не обязательно. Кресло-качалку можно разместить рядом с диваном или в отдельном уголке, откуда открывается приятный вид.

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Осенью кресло можно поставить у окна, чтобы наблюдать за закатом, или на просторном балконе, чтобы проводить вечера на свежем воздухе. Рядом достаточно поставить небольшой столик, на который можно положить книгу или чашку с чаем.

В доме кресло прекрасно подойдет для гостиной, домашнего кабинета или зоны для чтения. Главное – не прятать его среди большого количества мебели, а оставить достаточно свободного пространства для комфортного покачивания.



В кресле-качалке приятно наблюдать за огнем в камине / Фото Pexels

Для уютного осеннего оформления достаточно мягкого пледа и одной небольшой декоративной подушки.

На веранде кресло-качалку можно дополнить плетеным диваном или деревянным столиком. В комнате – ковром, шерстяным пледом или деревянной мебелью. Дополнительно можно поставить рядом торшер, который создаст еще больший уют.

Кресло-качалка может стать удачным решением для осеннего интерьера именно благодаря своей простоте. Один выразительный предмет, несколько мягких деталей и свободное пространство вокруг создадут уютный уголок для отдыха.