Сама конструкція крісла вже створює відчуття розслаблення, пише Homes and Gardens. Плавне погойдування нагадує дитинство, коли заколисування асоціювалося з безпекою та комфортом. Водночас таке крісло дає просту можливість зупинитися посеред насиченого дня й присвятити трохи часу собі.

Як "вписати" крісло-гойдалку в інтер’єр?

Фахівець меблевого бренду Майк Фретто каже, що крісло-гойдалку використовували на верандах для відпочинку. Через це воно викликає відчуття знайомого домашнього комфорту.

Проте обмежуватися лише верандою не обов’язково. Крісло-гойдалку можна розмістити поруч з диваном чи в окремому куточку, звідки відкривається приємний краєвид.

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Восени крісло можна розташувати біля вікна, щоб спостерігати за заходом сонця чи на просторому балконі, щоб мати змогу проводити вечори на свіжому повітрі. Поруч достатньо поставити невеликий столик, на який можна покласти книжку чи чашку з чаєм.

В будинку крісло чудово підійде для вітальні, домашнього кабінету чи зони для читання. Головне – не ховати його серед великої кількості меблів, а залишити достатньо вільного простору для комфортного погойдування.



У кріслі-гойдалці приємно спостерігати за вогнем у каміні / Фото Pexels

Для затишного осіннього оформлення буде достатньо м’якого пледа та однієї невеликої декоративної подушки.

На веранці крісло-гойдалку можна доповнити плетеним диваном чи дерев’яним столиком. У кімнаті – килимом, вовняним пледом чи дерев’яними меблями. Додатково можна поставити поруч торшер, який створить ще більший затишок.

Крісло-гойдалка може стати вдалим рішенням для осіннього інтер’єру саме завдяки своїй простоті. Один виразний предмет, кілька м’яких деталей і вільний простір довкола створить комфортний куточок для відпочинку.