Пять культовых парфюмов 90-х годов снова в моде: эти ароматы переживают новый бум

На модной сцене уже несколько сезонов доминируют минимализм, узкие очки, банданы и джинсы с низкой талией. Эти вещи отсылают нас к 90-м и нулевым. Вместе с одеждой снова стали набирать популярность духи, которые были актуальны в те годы.

В TikTok и инстаграме все чаще можно увидеть рекомендации по выбору парфюмерии, о которой когда-то мечтали все, пишет In Journal. Молодежь сейчас открывает для себя новые ароматы, а те, кто когда-то обожал эти запахи, снова с восторгом их покупают.

Какие ароматы снова вернулись в моду?

Ароматы 90-х были свежими, водянистыми и цитрусовыми, с узнаваемым ароматом, который до сих пор трудно забыть. Эстетика того же периода сейчас идеально вписывается в тренды clean girl, поэтому такая классика вновь обретает статус желанного парфюма в косметичке женщин.

Крім трендових та популярних парфумів ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Немало из этих ароматов до сих пор имеют преданную базу поклонников, которая не смогла с ними расстаться даже на фоне выпуска новых трендовых парфюмов. Однако однако благодаря социальным сетям о них узнало гораздо больше людей, в частности зумеров.

Calvin Klein – CK One EDP

Парфюм был представлен в 1994 году, став первым унисекс-ароматом в мире. Аромат открывается нотами бергамота, лимона, ананаса и папайи. Далее в сердце раскрываются мускатный орех, фиалка и зеленый чай.

Благодаря мускусу и амбре ощущается аромат свежевымытой кожи, поэтому его описывают как один из самых чистых парфюмов.



Ароматы из 90-х вернулись в моду / Фото Pinterest

Issey Miyake – L'Eau d'Issey EDP

Этот парфюм идеально отражает эстетику 90-х годов. Еще когда-то женщины обожали его за минималистичный флакон и восхитительный запах. Аромат сочетает в себе ноты лотоса, фрезии, дыни, розы и пиона.



Культовые духи снова в тренде / Фото Pinterest

Clinique – Happy EDP

Аромат был одним из самых популярных в конце 90-х годов. Парфюм сочетает в себе мандарин, грейпфрут, бергамот и цветочные ноты магнолии, ландыша и мимозы. Именно этот аромат рекомендуют тем, кто любит свежие цитрусовые духи.



Ароматы из 90-х вернулись в моду / Фото Pinterest

Gucci – Rush

Оригинальный флакон в красной коробке стал культовым. Аромат сочетает в себе персик, жасмин, гардению, кориандр, ваниль и пачули. Сегодня этот парфюм выбирают те, кто хочет оставить после себя яркий шлейф.



Культовые духи снова актуальны / Фото Pinterest

Dolce & Gabbana – Light Blue

Официально этот парфюм выпустили в начале 2000-х годов, но его трудно обойти стороной в этой подборке, поскольку большинство поклонников свежих ароматов снова активно выбирают Light Blue.

Аромат сочетает в себе сицилийский лимон, зеленое яблоко, кедр и бамбук. На самом деле этот аромат является одним из самых узнаваемых летних парфюмов всех времен. Спустя два десятилетия он по-прежнему остается самым популярным женским ароматом, а молодежь открывает его для себя благодаря отзывам в социальных сетях.



Ароматы из 90-х вернулись в моду / Фото Pinterest

Среди такого множества вариантов легко найти именно свой аромат, который подойдет для разных событий и настроений. Однако не стоит ограничиваться лишь одним фаворитом. Можно выбрать даже несколько ароматов, которые будут нравиться и поднимать настроение.