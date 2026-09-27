Зачем лавровый лист прячут в растении: интересный ответ

Обычный лавровый лист чаще всего используют на кухне, однако его можно применять даже при уходе за комнатными растениями. Некоторые хозяйки кладут сухие листики прямо в вазоны, чтобы защитить растения от насекомых.

Этот метод работает благодаря аромату лавра, пишет Gardening Know How. Его листья содержат эфирные масла, в том числе ценеол и эвкалиптол. Именно они отвечают за характерный пряный запах.

Какое действие оказывает лавровый лист?

Для человека такой аромат может быть приятным, но некоторые нежелательные насекомые его избегают. Именно поэтому лавровый лист иногда используют в качестве дополнительного природного средства профилактики появления вредителей.

Не нужно готовить специальный раствор или обрабатывать им растение. Сухой лист можно просто оставить на поверхности почвы. Если хочется закрепить его в земле, листочек можно слегка прикопать, но делать это нужно осторожно, чтобы не задеть корневую систему.



Лавровый листок отпугивает вредителей своим ароматом / Фото Pexels

Со временем лавровый листок сам разложится в почве. Однако воспринимать его как удобрение не стоит. Одного сухого листка недостаточно, чтобы обеспечить растение необходимыми питательными веществами.

Следует понимать, что если на растении уже появились вредители, лавровый лист не поможет их избавиться. Его следует использовать в качестве профилактической меры, а не в качестве замены специальным средствам борьбы с насекомыми.

Кроме того, специалисты не рекомендуют засыпать слишком много лавровых листьев. Большое количество органики на поверхности небольшого горшка может ухудшить отвод воды и создать условия для избыточной влажности. Поэтому для профилактики достаточно положить в вазон небольшое количество сухих листьев.

Также лавровый лист используют для борьбы с молью. Нужно его немного смять в руках и бросить в крупу. Тогда он выделяет эфирные масла с сильным ароматом, который моль совершенно не переносит.