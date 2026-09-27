Цей метод працює завдяки аромату лавра, пише Gardening Know How. Його листя містить ефірні олії, серед яких ценеол та евкаліптол. Саме вони відповідають за характерний запах прянощів.

Яку дію має лавровий листок?

Для людини такий аромат може бути приємним, але деякі небажані комахи його уникають. Саме тому лавровий лист листя іноді використовують як додатковий природний засіб профілактики появи шкідників.

Не потрібно готувати спеціальний розчин чи обробляти ним рослину. Сухий лист можна просто залишити на поверхні ґрунту. Якщо хочеться закріпити його в землі, листочок можна трішки прикопати, але робити обережно, щоб не зачепити кореневу систему.



Лавровий листок відлякує шкідників ароматом / Фото Pexels

Згодом лавровий листок сам розкладеться в ґрунті. Проте сприймати його як добриво не варто. Одного сухого листка недостатньо, щоб забезпечити рослину необхідними поживними речовинами.

Варто розуміти, що якщо на рослині вже з’явилися шкідники, лавровий листок не допоможе їх вивести. Його варто використовувати як профілактичний захід, а не як заміна спеціальним засобам боротьби з комахами.

Крім того, фахівці не радять закладати занадто багато лаврового листя. Велика кількість органіки на поверхні невеликого горщика може погіршити відведення води та створити умови для надмірної вологості. Тому для профілактики достатньо покласти у вазон невелику кількість сухого листя.

Також лавровий листок використовують для боротьби проти молі. Треба його трошки зімнути в руках й вкинути в крупу. Тоді воно виділяє ефірні олії з сильним ароматом, який міль зовсім не переносить.