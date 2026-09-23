Когда покупки в октябре будут удачными: названы лучшие дни

Октябрь – разгар осени, когда пора доставать теплую одежду, обновлять вещи для дома и планировать покупки на холодный сезон. Если вы давно присматривались к новой технике, гардеробу или другим необходимым вещам, лунный календарь поможет определить даты, которые традиционно считаются благоприятными для покупок.

Согласно астрологическим представлениям, фазы Луны могут влиять на настроение и решения людей, поэтому для важных трат рекомендуется выбирать благоприятные дни, пишет Space Weather Live.

Согласно лунному календарю на октябрь 2026 года, фазы Луны распределяются так:

Растущая Луна – 12–25 октября;

Полнолуние – 26 октября;

Убывающая Луна – 1–9, 27–31 октября;

Новолуние – 10, 11 октября.

Когда в октябре лучше всего делать покупки?

Период растущей Луны традиционно считается удачным для крупных покупок. В это время можно планировать приобретение техники, мебели, одежды и других вещей, которые вы давно хотели купить.

На Prom можно найти бытовую технику Bosch, Philips, Tefal и других популярных брендов. Для дорогих покупок доступна услуга "Оплатить в рассрочку" на срок от 2 до 24 платежей.

Убывающая Луна больше подходит для практичных и заранее запланированных расходов. Это хороший период, чтобы купить необходимые товары, пополнить домашние запасы или приобрести то, что уже давно есть в вашем списке.



Лунный календарь покупок на октябрь / Фото Pexels

В день полнолуния советуют не спешить с большими покупками. По народным приметам, в этот день люди могут быть более склонны к эмоциональным решениям и незапланированным тратам.

Новолуние считается идеальным временем для планирования. 10 октября можно пересмотреть свой бюджет, определить приоритетные покупки и составить список вещей, которые нужно приобрести в ближайшее время. Большие расходы лучше перенести на последующие дни.

Но независимо от фаз Луны стоит заранее определить бюджет, сравнить цены и не покупать вещи только из-за скидки.