Згідно з астрологічними уявленнями, фази Місяця можуть впливати на насрій і рішення людей, тому для важливих витрат радять обирати сприятливі дні, пише Space Weather Live.

Згідно з місячним календарем на жовтень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Зростаючий Місяць – 12 – 25 жовтня;

Повня – 26 жовтня;

Спадний Місяць – 1 – 9, 27 – 31 жовтня;

Молодик – 10, 11 жовтня.

Коли у жовтні найкраще робити покупки?

Період Зростаючого Місяця традиційно вважають вдалим для масштабних покупок. У цей час можна планувати придбання техніки, меблів, одягу та інших речей, які ви давно хотіли придбати.

На Prom можна знайти побутову техніку Bosch, Philips, Tefal та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.

Спадний Місяць більше підходить для практичних і заздалегідь запланованих витрат. Це хороший період, щоб купити необхідні товари, поповнити домашні запаси або придбати те, що вже давно є у вашому списку.



Місячний календар покупок на жовтень / Фото Pexels

У день Повні радять не поспішати з великими покупками. За народними прикметами, цього дня люди можуть бути більш схильними до емоційних рішень і незапланованих витрат.

Молодик вважається ідеальним часом для планування. 10 жовтня можна переглянути свій бюджет, визначити пріоритетні покупки та скласти список речей, які потрібно придбати найближчим часом. Великі витрати краще перенести на наступні дні.

Та незалежно від фаз Місяця варто заздалегідь визначити бюджет, порівняти ціни та не купувати речі лише через знижку.