5 причесок, которые будут актуальны этой осенью: обратите на них внимание

Осень часто становится поводом для перемен не только в гардеробе, но и в прическе. В этом сезоне стилисты советуют обратить внимание на стрижки, которые уже хорошо знакомы женщинам, но не теряют своей актуальности. Именно они вновь оказались среди главных трендов осени.

В этом сезоне в центре внимания – универсальные варианты, которые легко адаптировать к различной длине и структуре волос, пишет In Journal. Среди актуальных стрижек можно найти как классические формы, так и более современные варианты с объемом и многослойностью.

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Какие стрижки будут в моде этой осенью?

Сканди-боб

Самой актуальной стрижкой осени считается сканди-боб, которую уже успели полюбить многие девушки. Это прямой боб с минимальными слоями, длина которого достигает от линии челюсти до ключицы. Концы имеют выраженную объемность, поэтому стрижка приобретает структурированный вид.

Челка-шторка

Легкая и воздушная челка подойдет тем женщинам, которые хотят добавить прическе изюминку. Тонкая и слоистая челка идеально подходит для волос различной длины и густоты.

В такой челке можно сделать пробор посередине или сместить вбок, если захочется другой версии ношения, кроме классической. Кроме того, челка прекрасно смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах.

Мягкий шег

Ретро-прическа в современной версии выглядит изысканно и гораздо мягче. Мягкий шег стоит выбирать женщинам, которые хотят воздушные слои, естественный объем и текстуру волос.

Удлиненный боб

В ближайшие месяцы также будет актуален удлиненный боб. Вместо коротко подстриженных волос одной длины, отросший боб отличается немного более длинными волосами и легкой текстурой, поэтому прическа выглядит более естественно.

Бикси

Стрижка бикси вернулась в моду еще в прошлом году и останется актуальной в ближайшие месяцы. Прическа сочетает в себе боб и пикси и подходит для тех, кто хотел носить пикси, но боялся радикально подстригать волосы.

Этой осенью достаточно выбрать стрижку, которая соответствует длине ваших волос, их структуре и желаемому стилю. Актуальные варианты позволяют освежить образ и сделать прическу более интересной.