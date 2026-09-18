Цього сезону в центрі уваги – універсальні варіанти, які легко адаптувати під різну довжину й структуру волосся, пише In Journal. Серед актуальних стрижок можна знайти класичні форми та більш сучасні варіанти з об’ємом та багатошаровістю.

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Які стрижки будуть в моді восени?

Сканді-боб

Найактуальнішою стрижкою осені вважається сканді-боб, яку вже встигли полюбити багато дівчат. Це є прямий боб з мінімальними шарами, довжина якого сягає від лінії щелепи до ключиці. Кінці мають виражену об’ємність, завдяки чому стрижка отримує структурований вигляд.

Чубчик-шторка

Легкий та повітряний чубчик підійде тим жінкам, які хочуть додати зачісці родзинки. Тонкий та шаруватий чубчик ідеально підходить для різної довжини та густини волосся.

У такому чубчику можна зробити проділ посередині або ж змістити набік, якщо захочеться іншої версії носіння, крім класичної. Крім того, чубчик чудово виглядає як на прямому, так і на хвилястому волоссі.

М’який шег

Ретро-зачіска у сучасній версії виглядає вишукано й набагато м’якше. М’який шег варто обирати жінкам, які хочуть повітряні шари, природний об’єм і текстуру волосся.

Подовжений боб

У найближчі місяці також актуальним буде подовжений боб. Замість короткого підстриженого волосся однієї довжини, відрослий боб вирізняється трохи довшим волоссям й легкою текстурою, тому зачіска виглядає більш природно.

Біксі

Стрижка біксі повернулася в моду ще минулого року й залишиться актуальною в найближчі місяці. Зачіска поєднанує боб та піксі й підходить для тих, хто хотів носити піксі, але боявся радикально підстригати волосся.

Цієї осені достатньо обрати стрижку, яка відповідає вашій довжині волосся, його структурі та бажаному стилю. Актуальні варіанти дають змогу освіжити образ і зробити зачіску цікавішою.