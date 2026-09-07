Осенний маникюр 2026: семь самых модных цветов, которые понравятся всем женщинам

Начало осени меняет не только модные тенденции в одежде. Вместе с наступлением прохладного сезона в моду входят новые оттенки маникюра, которые как раз смогут удачно подчеркнуть выбор осенних нарядов.

Летом большинство из нас делали ставку на яркие оттенки, но с наступлением осени в моду входят насыщенные цвета, которые идеально вписываются в атмосферу смены сезонов, пишет In Journal.

Какой маникюр будет в моде этой осенью?

Прошлым годом осенью в моде были цвета вина, эспрессо и матча, а уже в этом сезоне актуальной станет осенняя классика и даже те оттенки, которые мы носили летом.

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Темно-синий

Так цвет лака идеально подойдет для тех женщин, которые любят темные цвета на ногтях, но избегают черного маникюра. Приглушенный темно-синий не выглядит так строго, как черный. Он лучше всего смотрится на коротких и закругленных ногтях.

Сливовый

Этот оттенок на ногтях идеально вписывается в осеннюю эстетику. Кроме того, модные эксперты прогнозируют появление сливового цвета на многих вещах уже в ближайшие дни.

Карамельный

Вместо коричневых оттенков этой осенью в моде будет карамельный. Он выглядит изысканно и прекрасно сочетается с любым нарядом.

Темная вишня

Летом мы носили красный маникюр, а осенью наступает время насыщенного темно-вишневого оттенка. Преимущество этого цвета в том, что он хорошо сочетается со многими осенними вещами.

Кроме того, на протяжении многих лет темно-вишневый остается роскошным и элегантным. Этот цвет маникюра прекрасно смотрится на ногтях любой длины и формы.

Серебристый

Эстетика 2000-х годов по-прежнему присутствует в трендах, поэтому среди актуальных цветов маникюра – серебристый, что напоминает расплавленный металл.

Темно-зеленый

Этот оттенок не выходит из моды уже несколько сезонов, поэтому имеет все шансы остаться актуальным до конца года. Такой маникюр подойдет тем, кто любит эффектные цвета на ногтях.

Лавандовый

Этой осенью неожиданно к трендовым цветам маникюра присоединился лавандовый оттенок. Это могут быть нежные вариации или насыщенные фиолетовые тона. В любом случае лавандовый оттенок поможет выделить осенний маникюр и придать ему немного изысканности.

Для домашнего маникюра необходимо иметь базовые инструменты, такие как пилочка, кусачки или маникюрные ножницы, а также баф для ухода и коррекции ногтей. Обязательными средствами являются база, цветной лак, топ-покрытие и масло для кутикулы, обеспечивающие качественное покрытие и уход за ногтями.