Влітку більшість з нас робили ставку на яскраві тони, але в осінню пору року в моду входять інтенсивні кольори, які ідеально пасують до атмосфери сезонних змін, пише In Journal.

Який манікюр буде в моді восени?

Минулого року восени в моді був колір вина, еспресо та матчі, а вже цього сезону актуальною буде осіння класика й навіть ті відтінки, які ми носили влітку.

На Prom можна знайти лаки для нігтів, манікюрні пилочки, олійки для кутикули та креми для рук. Підписка Smart надає безкоштовну доставку на замовлення на маркетплейсі від 200 грн та дозволяє не переплачувати під час регулярних замовлень таких засобів.

Темно-синій

Такий колір лаку ідеально підійде для тих жінок, які люблять темні кольори на нігтях, але уникають чорного манікюру. Приглушений темно-синій не має такої суворості, як чорний. Він найкраще виглядає на коротких та заокруглених нігтях.

Сливовий

Цей відтінок на нігтях ідеально вписується в осінню естетику. Крім того, модні експерти прогнозують сливовий колір на багатьох речах вже в найближчі дні.

Карамельний

Замість коричневих відтінків цієї осені в моді буде карамельний. Він має вишуканий вигляд й гарно поєднується з будь-яким вбранням.

Темна вишня

Влітку ми носили червоний манікюр, а восени настає час для насиченого темно-вишневого відтінку. Перевагою кольору є те, що він добре поєднується з багатьма осінніми речима.

Також впродовж багатьох років темно-вишневий залишається розкішним та елегантним. Цей колір манікюру чудово поєднується з нігтями будь-якої довжини й форми.

Сріблястий

Естетика 2000-х років все ще присутня в трендах, тому серед актуальних кольорів манікюру – сріблястий, що схожий на розплавлений метал.

Темно-зелений

Цей відтінок не виходить з моди вже кілька сезонів, тому має всі шанси залишитися актуальним ще до кінця року. Такий манікюр підійде тим, хто любить ефектні кольори на нігтях.

Лавандовий

Цієї осені несподівано до трендових кольорів манікюру додався лавандовий відтінок. Це можуть бути ніжні варіації чи насичені фіолетові тони. В будь-якому варіанті лавандовий відтінок допоможе виділити осінній манікюр й додати трішки вишуканості.

Для домашнього манікюру необхідно мати базові інструменти, такі як пилочка, кусачки або манікюрні ножиці, а також баф для догляду та корекції нігтів. Обов'язковими засобами є база, кольоровий лак, топ та олія для кутикули для забезпечення якісного покриття та догляду за нігтями.