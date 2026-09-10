Заметили следы мышей в доме: вот где они чаще всего прячутся осенью

Когда на улице становится холоднее, мыши чаще пытаются пробраться в дома в поисках тепла, пищи и безопасного места для гнезда. Благодаря своим небольшим размерам им хватает даже узких щелей и отверстий, которые хозяева могут просто не заметить.

Проблема особенно обостряется осенью и зимой, пишет Wales online. Если грызуны находят в доме доступ к еде и воде, они могут быстро освоиться и остаться надолго.

Технический эксперт компании Pelsis, занимающейся борьбой с вредителями, Джон Стюарт советует действовать еще до того, как мыши успеют обосноваться в доме, и, прежде всего, обращать внимание на первые признаки их появления.

Как понять, что в доме появились мыши?

Среди характерных признаков эксперт называет помет, следы грызения и измельченные материалы, которые могут использоваться для обустройства гнезда. Чаще всего стоит проверять чердаки, пространство под кухонными шкафами и места за бытовой техникой.

Мыши являются одними из самых проблемных вредителей, особенно зимой, когда они перемещаются в помещения в поисках безопасной среды,

– объясняет Джон Стюарт.

По его словам, только что грызуны находят место с доступом к воде и еде, проблему следует решать как можно быстрее.

Что делать с мышами / Фото unsplash

Мыши также могут проникать в небольшие отверстия возле коммуникаций и прятаться там, где есть доступ к проводке. Грызуны способны повреждать изоляцию, деревянные элементы и электрические провода. Последнее особенно опасно из-за риска повреждения электропроводки.

Якщо в будинку з'явилися миші, на Prom можна знайти мишоловки та пастки для вилову гризунів. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Что может отпугнуть мышей от дома?

Если грызуны уже появились, одним из вариантов могут быть ловушки – как гуманные для живого отлова, так и традиционные. Эксперт также упоминает ультразвуковые отпугиватели для помещений.

Эти устройства излучают высокочастотные звуки, неприятные для грызунов, но неслышимые для людей,

– объясняет он.

Однако одного отпугивателя недостаточно, если в доме остается легкодоступная пища. Джон Стюарт советует хранить продукты в герметично закрытых контейнерах и, по возможности, в высоких шкафах. Отдельного внимания требует мусор.

Пакеты лучше держать в контейнерах, которые мыши не смогут легко открыть или повредить. Осенью стоит также внимательнее проверить места, через которые грызуны могут проникать внутрь. Даже небольшое отверстие возле коммуникаций, кухонной мебели или техники может стать для мышей путем в теплое помещение.