Проблема особливо загострюється восени та взимку, пише Wales online. Якщо гризуни знаходять усередині доступ до їжі й води, вони можуть швидко освоїтися та залишитися надовго.

Технічний експерт компанії, яка бореться зі шкідниками Pelsis Джон Стюарт радить діяти ще до того, як миші встигнуть облаштуватися в будинку, а насамперед – звертати увагу на перші ознаки їхньої появи.

Як зрозуміти, що в будинку з'явилися миші?

Серед характерних ознак експерт називає послід, сліди гризіння та подрібнені матеріали, які можуть використовуватися для облаштування гнізда. Найчастіше перевіряти варто горища, простір під кухонними шафами та місця за побутовою технікою.

Миші є одними з найпроблематичніших шкідників, особливо взимку, коли вони переміщуються в приміщення в пошуках безпечного середовища,

– пояснює Джон Стюарт.

За його словами, щойно гризуни знаходять місце з доступом до води та їжі, проблему варто вирішувати якомога швидше.

Що робити з мишами / Фото unsplash

Миші також можуть проникати в невеликі отвори біля комунікацій і ховатися там, де є доступ до проводки. Гризуни здатні пошкоджувати ізоляцію, дерев'яні елементи та електричні дроти. Останнє особливо небезпечно через ризик пошкодження електропроводки.

Якщо в будинку з'явилися миші, на Prom можна знайти мишоловки та пастки для вилову гризунів. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Що може відлякати мишей від будинку?

Якщо гризуни вже з'явилися, одним із варіантів можуть бути пастки – як гуманні для живого вилову, так і традиційні. Експерт також згадує ультразвукові відлякувачі для приміщень.

Ці пристрої випромінюють високочастотні звуки, неприємні для гризунів, але нечутні для людей,

– пояснює він.

Однак лише відлякувача недостатньо, якщо в будинку залишається легкодоступна їжа. Джон Стюарт радить зберігати продукти у герметично закритих контейнерах та, за можливості, у високих шафах. Окремої уваги потребує сміття.

Пакети краще тримати в контейнерах, які миші не зможуть легко відкрити або пошкодити. Восени варто також уважніше перевірити місця, через які гризуни можуть потрапляти всередину. Навіть маленький отвір біля комунікацій, кухонних меблів чи техніки може стати для мишей шляхом до теплого приміщення.