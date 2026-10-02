Это позволит снизить счета за электричество: какую часть холодильника нужно мыть раз в год

Снизить высокие счета за коммунальные услуги можно не только за счет изменения привычек в быту или экономного использования бытовой техники. Оказывается, достаточно просто помыть холодильник в нужном месте.

Из-за загрязнения техника может работать более интенсивно, а значит, будет потреблять больше электроэнергии, пишет Southern Living.

Какую деталь холодильника нужно регулярно чистить?

Особое внимание при уборке следует уделять теплообменникам, которые называются змеевиками. Они расположены на задней части холодильника и выполняют важную функцию – помогают отводить тепло от внутренней части прибора.

Специалист по бытовой технике Деннис Гординюк сравнивает принцип их работы с радиаторами. Они забирают тепло из холодильной камеры и отдают его в помещение.

Проблема возникает тогда, когда поверхность теплообменников покрывается слоем пыли, грязи или шерсти домашних животных. В таком состоянии детали уже не могут работать так эффективно, как должны.

Существует немало холодильников, которые перестают нормально охлаждать продукты именно из-за сильного загрязнения теплообменников. После очистки техника начала работать тише, эффективнее поддерживала нужную температуру и потребляла меньше электроэнергии.



Теплообменник в холодильнике нуждается в очистке / Фото Pexels

Почему загрязненные теплообменники увеличивают расходы?

Холодильнику необходимо тратить энергию на охлаждение камеры. Однако загрязненные теплообменники затрудняют этот процесс. Чтобы поддерживать необходимую температуру, прибору приходится работать активнее.

В результате компрессор получает дополнительную нагрузку, а холодильник может потреблять больше электроэнергии. Именно поэтому очистка этой техники станет способом избежать лишних затрат.

Кроме того, если теплообменники длительное время остаются загрязненными, повышается нагрузка на компрессор, что в перспективе может привести к его поломке.

Также из-за проблем с отводом тепла температура внутри холодильника может колебаться. Это создает риск того, что продукты испортятся быстрее.

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Как часто мыть холодильник?

Такую очистку не стоит проводить каждый месяц. В целом достаточно мыть теплообменники примерно 1–2 раза в год. Частоту уборки следует определять с учетом того, насколько быстро загрязняются детали.

Примерно каждые полгода или год следует отодвигать холодильник, осматривать заднюю часть и очищать от пыли, грязи и шерсти.

Сигналом к очистке может стать работа техники. Если она вдруг стала работать громче, а продукты недостаточно охлаждаются, стоит проверить состояние теплообменников, чтобы помочь прибору эффективно работать.