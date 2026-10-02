Через забруднення техніка може працювати інтенсивніше, тому витрачатиме більше електроенергії, пише Southern Living.

Яку деталь холодильника потрібно регулярно чистити?

Особливу увагу під час прибирання варто приділяти теплообмінникам, які називаються змійовиками. Вони розташовані на задній частині холодильника та виконують важливу функцію – допомагають відводити тепло від внутрішньої частини приладу.

Фахівець з побутової техніки Денніс Гординюк порівнює принцип їхньої роботи з радіаторами. Вони забирають тепло з холодильної камери та віддають його в приміщення.

Проблема виникає тоді, коли поверхня теплообмінників вкривається шаром пилу, бруду чи шерсті домашніх тварин. У такому стані деталі вже не можуть працювати настільки ефективно, як повинні.

Є чимало холодильників, які перестають нормально охолоджувати продукти саме через сильне забруднення теплообмінників. Після очищення техніка починала працювати тихіше, ефективніше підтримувала потрібну температуру та споживала менше електроенергії.



Теплообмінник у холодильнику потребує чищення / Фото Pexels

Чому брудні теплообмінники збільшують витрати?

Холодильнику потрібно витрачати енергію на охолодження камери. Проте забруднені теплообмінники ускладнюють цей процес. Щоб підтримувати необхідну температуру, приладу доводиться працювати активніше.

У результаті компресор отримує додаткове навантаження, а холодильник може споживати більше електроенергії. Саме тому очищення цієї техніки стане способом уникнення зайвих витрат.

Крім того, якщо теплообмінники тривалий час залишаються забрудненими, підвищується навантаження на компресор, що в перспективі може призвести до його поломки.

Також через проблеми з відведенням тепла температура всередині холодильника може коливатися. Це стврює ризик того, що продукти зіпсуються швидше.

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Як часто мити холодильник?

Таке очищення не варто проводити кожного місяця. Загалом достатньо теплообмінники мити приблизно 1 – 2 рази на рік. Частоту прибирання варто визначити з урахуванням того, наскільки швидко забруднюються деталі.

Приблизно кожні пів року чи рік варто відсувати холодильник, оглядати задню частину та очищати від пилу, бруду та шерсті.

Сигналом до очищення може стати робота техніки. Якщо він раптом почав працювати голосніше, а продукти недостатньо охолоджуються, варто перевірити стан теплообмінників, щоб допомогти приладу ефективно працювати.