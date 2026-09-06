Как быстро избавиться от плесени на стенах: понадобятся всего 2 ингредиента

Плесень на стенах представляет угрозу для здоровья, поэтому при малейших признаках ее появления следует незамедлительно приступить к удалению грибка. С этой проблемой может справиться даже обычное домашнее средство, которое идеально подойдет на начальном этапе роста.

Плесень – это колония микроскопических грибков в виде серого, зеленого и черного налета, появляющегося на стенах, потолке и других поверхностях, пишет Deccoria.

Почему появляется плесень?

Споры грибков развиваются на поверхности только при длительной влажности и застойном воздухе. Чаще всего проблема возникает из-за плохой циркуляции воздуха в квартире и большого количества водяного пара, образующегося при приготовлении пищи, сушке одежды или купании.



Плесень следует сразу удалять / Фото Pexels

Плесень со стен нужно обязательно удалять, поскольку грибки выделяют в воздух споры, микроскопические фрагменты мицелия, а также микотоксины. Пребывание в помещениях с плесенью может привести к сильному раздражению дыхательных путей, кашлю, аллергии и даже обострению симптомов астмы.

Какое домашнее средство помогает бороться с плесенью?

Перед началом процедуры удаления плесени следует надеть маску и перчатки.

Перекись водорода и кальцинированная сода

Кальцинированная сода – это белый порошок с высокощелочным pH. Это средство рекомендуют специалисты, поскольку оно способно удалить поверхностную плесень. В 80 миллилитрах воды нужно растворить 20 граммов кальцинированной соды, а затем смочить в ней ткань, протереть пятно с плесенью и оставить до следующего дня.

Далее ту же поверхность нужно протереть 8% перекисью водорода, а через час еще раз протереть все влажной тканью и дать пятну окончательно высохнуть.

Покупці на Prom часто замовляють спеціальні засоби для виведення плісняви. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Обратите внимание на то, что если плесень разрослась под обоями, то точечное удаление видимой плесени не поможет. В большинстве случаев грибок разросся, поэтому придется снимать обои и полностью удалять пораженное покрытие со стены.